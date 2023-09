Un adolescent de 15 ans se suicide à Poissy, il était harcelé dans son lycée

Au lendemain de la rentrée scolaire, un lycéen a été retrouvé pendu dans sa chambre à Poissy, dans les Yvelines. Le jeune garçon de 15 ans était victime de harcèlement scolaire, ce qui pourrait, selon les premiers éléments de l'enquête, expliquer son geste.

Le harcèlement scolaire est-il à l'origine de ce drame ? Un lycéen de 15 ans a été retrouvé mort le mardi 5 septembre dans sa chambre, à son domicile de Poissy dans les Yvelines. C'est la mère de l'adolescent qui a découvert le corps pendu au lit mezzanine avec un taie de traversin autour du cou. Le jeune homme était en arrêt cardiorespiratoire lorsqu'il a été retrouvé et les secours n'ont pas réussir à le réanimer.

Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort, mais la police du commissariat de Conflans-Sainte-Honorine privilégie la piste du suicide après les premières constatations faites au domicile de la victime. Les causes de ce drame pourraient être directement liées au harcèlement scolaire, mais les enquêteurs n'ont pas trouvé de "lien établi avec ces faits" pour le moment.

Une enquête administrative et une "initiative forte" contre le harcèlement scolaire

"Une enquête est en cours mais les premiers éléments qui ont été remontés par les services attestent clairement que des faits de harcèlement avaient été déclarés au cours de l'année scolaire 2022-2023", a fait savoir le ministère de l'Éducation nationale ce mercredi. En début de soirée, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, s'est davantage exprimé sur le suicide du lycéen. "Chaque drame est un drame de trop, qui nous rappelle que nous ne sommes pas à la hauteur", a déclaré celui qui venait d'"échanger avec la mère du jeune garçon" afin de lui apporter "tout [s]on soutien". "Les mots sont bien peu de choses face à un tel drame. Notre cœur à tous souffre avec sa famille, ses proches, ses camarades", a néanmoins reconnu le ministre.

​​​​​​​"L'élève a subi des brimades et des injures répétées", a confirmé Gabriel Attal, précisant qu'"une enquête est en cours" et que l'adolescent faisait "l'objet d'un suivi régulier par le CPE". Une cellule d'écoute et de soutien a également été ouverte au sein de l'établissement où était scolarisé l'an dernier le jeune homme, a par ailleurs indiqué le ministre de l'Éducation nationale.

Lors de sa prise de parole, Gabriel Attal a aussi annoncé l'ouverture d'une enquête administrative ainsi qu'une initiative forte" contre le harcèlement scolaire. "Beaucoup de choses ont été engagées", a tenu à rappeler le ministre, énonçant : "Nous avons déployé le programme pHARe qui doit se généraliser cette année dans l'ensemble des lycées. Un référent adulte sera désigné à partir de cette année dans chaque établissement." Enfin, Gabriel Attal a souligné avoir lui-même "annoncé un certain nombre de mesures fortes cet été", évoquant "le fait que désormais ce sera au harceleur de changer d'établissement et non plus à la victime du harcèlement" ou encore "le fait que nous pourrons désormais prononcer des sanctions disciplinaires à l'endroit d'un élève qui cyberharcèle un élève d'un autre établissement, ce qui n'était pas possible auparavant".

D'après les informations du Parisien, Brigitte Macron et le député Renaissance de la 12e circonscription des Yvelines, Karl Olive, devraient se rendre ce jeudi 7 septembre au domicile de la famille.

Le lycéen harcelé avait changé d'établissement scolaire

L'adolescent de 15 et son père avaient signalé au commissariat de Poissy des faits de harcèlement scolaire en 2022, dans une main courante qui n'avait pas abouti à une plainte. Le proviseur du lycée dans lequel le jeune homme décédé étudiait et le rectorat avaient été saisis. D'après les informations du Parisien deux élèves de l'ancien établissement scolaire du jeune homme, le lycée Adrienne-Bolland, s'en prenaient régulièrement à la victime. L'adolescent avait depuis changé de lycée et fait sa rentrée dans un lycée professionnel du 14e arrondissement de Paris, comme le rapporte BFMTV.

Si le harcèlement scolaire que subissait la victime ne fait pas de doute, les enquêteurs doivent désormais déterminer si les faits perduraient malgré le changement d'établissement et s'ils sont à l'origine de la mort du lycéen. "Son environnement, dont l'aspect scolaire, est vérifié", assurent les enquêteurs qui ont saisi le téléphone de l'adolescent et d'autres objets informatiques.