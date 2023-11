Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 4 novembre 2023, 10 millions d'euros en jeu

LOTO. La FDJ propose un jackpot de 10 millions d'euros pour le tirage du loto de ce samedi 4 novembre. Découvrez tous les résultats dès publication.

10 millions d'euros sont en jeu lors du tirage du loto de ce samedi 4 novembre. Les jeux de loterie ont une longue histoire en France et en Europe mais à l'origine, ils étaient surtout pratiqués en Asie. Là-bas, leur histoire remonte à des milliers d'années. Elle commence en Chine ancienne, où les premières preuves de loterie remontent à la dynastie des Han de l'Ouest (206 avant J.-C. - 9 après J.-C.). Les Chinois utilisaient des billets de loterie pour financer des projets publics, tels que la Grande Muraille de Chine. À l'époque, ces billets étaient distribués aux citoyens, et les gains étaient attribués par tirage au sort. Au fil du temps, les jeux de loterie se sont diversifiés en Chine, avec diverses variantes et méthodes de tirage au sort. La loterie était devenue un moyen populaire de collecter des fonds pour des projets gouvernementaux, et les citoyens y participaient activement.

La loterie a également joué un rôle significatif en Inde. Les preuves archéologiques montrent que des jeux de hasard similaires étaient pratiqués dans l'Inde ancienne, où ils étaient connus sous le nom de "Satta". Ces jeux impliquaient des tirages au sort de numéros et des mises, et ils étaient populaires parmi les gens de toutes les classes sociales. Le Satta a évolué au fil du temps pour inclure des variantes régionales, reflétant la diversité culturelle de l'Inde. La popularité des jeux de loterie en Inde a persisté à travers les siècles, et de nos jours, diverses formes de loterie sont encore couramment pratiquées dans le pays. Le Japon a été influencé par la Chine en matière de jeux de hasard, et les premières loteries y sont apparues à l'époque d'Edo (1603-1868). Ces loteries étaient aussi utilisées pour financer des projets gouvernementaux et ont gagné en popularité parmi la population.

