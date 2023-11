A quel point le glyphosate est-il dangereux ? Ce que dit vraiment la science

Alors que l'usage du glyphosate dans l'Union Européenne vient d'être renouvelé pour 10 ans par la Commission Européenne ce jeudi 16 novembre, les risques pour la santé et l'environnement qui entourent cet herbicide restent très débattus.

La question portant sur les risques sanitaires que représente le glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde, divise beaucoup les experts. Deux sons de cloches séparent d'un côté une majorité de scientifiques et de l'autre les instances de l'UE en charge des sujets portant sur la sécurité alimentaire et sur les produits chimiques.

Du côté des scientifiques, il existe un assez large consensus considérant que le glyphosate est un produit dangereux. Contrairement à d'autres substances, il existe un grand nombre d'études désormais sur le glyphosate qui permettent d'en savoir plus. Par exemple, en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) rattaché à l'OMS, le classe dans la catégorie cancérogène probable.

Il a également été prouvé, dans une étude de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) datant de 2021 que l'exposition au glyphosate augmente potentiellement les risques d'être atteint de lymphome non hodgkinien (un type de cancer du sang) pour les agriculteurs qui y sont exposés. Des tests menés chez diverses espèces animales ont apporté les mêmes résultats.

Risques pour la santé et pour l'environnement

Dans une interview livrée à Mediapart en septembre 2023, la toxicologue et spécialiste des pesticides à l'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) Laurence Huc revient sur des études menées par la United States National Library of Medicine (bibliothèque spécialisée en médecine basée aux Etats-Unis). La première, une méta-analyse épidémiologique de 2019 basée sur l'ensemble des données disponibles sur les populations d'agriculteurs met en avant que le risque de développer un lymphome non hodgkinien serait augmenté de 40%. Elle mentionne également une autre étude, cette fois-ci une analyse groupée portant sur plus de 3 millions de sujets, tendant à montrer que le risque de développer un lymphome non hodgkinien augmente de 36% en cas d'exposition au glyphosate.

Outre les risques de cancer qu'apporte l'exposition à cet herbicide, le CIRC estime qu'il existe des preuves convaincantes que le glyphosate serait une substance génotoxique, c'est -à-dire qu'il pourrait altérer l'ADN d'êtres vivants. Un résultat partagé par d'autres études.

Bien qu'il ne soit pas reconnu comme tel officiellement par l'Union Européenne, les scientifiques reconnaissent le glyphosate comme un perturbateur endocrinien, une substance aux effets néfastes sur la fertilité. Toujours selon Mme Huc, le glyphosate serait aussi neurotoxique, c'est-à-dire néfaste pour le système nerveux.

L'humanité n'est pas la seule concernée par les risques du glyphosate. Il s'agit également d'un produit dangereux pour l'environnement. Ses effets seraient très larges et concernent aussi bien la qualité de l'eau et de l'air que la richesse des sols.