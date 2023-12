Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 8 décembre, 240 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Tentez de remporter 240 millions d'euros ce vendredi 8 décembre en jouant à l'Euromillions ! Un méga jackpot historique dont le résultat du tirage sera à retrouver ici en temps réel.

Ce vendredi 8 décembre, la Française des Jeux vous propose un méga jackpot historique de 240 millions d'euros ! Tentez votre chance en jouant à l'Euromillions (FDJ) ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour jouer dans l'un des points de vente de la Française des Jeux ou sur le site internet de la FDJ. Les résultats seront connus vers 21H05. Attention, si vous participez trop tard, votre grille risque d'être comptabilisée pour le tirage suivant, qui aura lieu mardi 12 décembre. C'est la première fois qu'une telle somme est proposée dans le cadre de l'Euromillions. Mardi 5 décembre, le jackpot était de 217 millions d'euros, mais personne ne l'avait remporté. Même chose vendredi dernier, où le tirage proposait alors 200 millions d'euros. Le dernier record date de juillet 2022, c'était un Britannique qui avait alors gagné 230 millions d'euros.

Comment jouer à l'EuroMillions ?

Les règles du jeu sont simples : il vous suffit de cocher sur une grille au minimum cinq chiffes parmi ceux compris entre 1 et 50, et deux numéros parmi les 12 numéro étoile possibles. Il vous faudra débourser 2,50 euros, sur le site internet de la Française des jeux ou dans l'un des points de vente agréés de la FDJ. Les tirages ont lieu tous les mardis et tous les vendredis.