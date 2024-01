Neige et verglas : fin des vigilances, mais un risque de regel

09:25 - Les prévisions détaillées de ce vendredi

Ce vendredi matin, le gel s'est répandu dans les trois quarts du pays où les températures sont souvent dans le négatif. Dans le détail, La Chaîne météo prévoit le retour du soleil de la Bretagne aux Hauts-de-France, malgré un froid glacial "en matinée avec des risques de verglas qui vont compliquer la circulation, notamment en Normandie". Les températures y seront comprises entre -9°C et 7°C. Dans les Pays de la Loire, le site annonce un temps ensoleillé également mais "avec des gelées généralisées le matin mais des températures en légère hausse l’après-midi", en effet il fera entre -4°C et 8°C dans la région. Le soleil fait aussi son retour des Ardennes au Bassin parisien mais le temps reste " très froid avec des chaussées glissantes en matinée". La Chaîne météo annonce entre -10°C et 2°C dans cet axe. Plus à l'est, de la Lorraine à l'Alsace jusqu'à la Bourgogne-France-Comté, le verglas sera très présent malgré le temps sec et ensoleillé. Il fera entre -6°C et 5°C dans ces régions. En Auvergne-Rhône-Alpes, le gel a pris le dessus après la neige tombée au cours de la nuit. La Chaîne météo annonce des éclaircies aux cours de l'après-midi avec des températures entre -6°C et 5°C. Dans le sud de la France, de légères averses sont possibles sur la "Nouvelle-Aquitaine et le Midi-Toulousain" avant que le soleil ne prenne l'avantage dans l'après-midi. Les températures plus douces seront comprises entre -1°C et 9°C. Sur la façade méditerranéenne et la Corse, La Chaîne météo annonce quelques pluies au cours de la journée avec de faibles précipitations neigeuses sur la Corse en fin de journée. Le site prévoit entre 1°C et 19°C.