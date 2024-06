Vous êtes peut-être atteint de télésnobisme sans le savoir. Faites le test !

Il y a peut-être une chose que vous avez l'habitude de faire avec vos proches et qui vous fait entrer dans cette catégorie. Testez-vous pour savoir si vous êtes concerné.

On l'a tous déjà vécu lors d'une soirée, un repas ou une réunion en famille ou entre amis. Pendant qu'une partie de l'assemblée discute, quelques personnes ont la tête baissée, le regard fixé sur les genoux et la tête à tout autre chose. Si on leur demande leur avis sur les débats en cours, ils vont faire répéter la question ou, pire, feront semblant de répondre sans même avoir compris de quoi il s'agissait. Ces personnes sont des "télésnobs". Et évidemment, c'est leur smartphone qui les a éloignés de la conversation.

Dans notre société, le téléphone a pris une place prépondérante. Chaque jour, on le consulte un nombre de fois incalculable. Si ce dernier peut s'avérer très utile, cette fâcheuse habitude peut s'avérer assez désagréable pour l'entourage. Mais concrètement, qu'est-ce que le "télésnobisme" ? Le terme désigne le fait, pour une personne, de consulter son téléphone même quand elle est entourée de sa famille ou de ses amis avec lesquels elle partage un bon moment. Cela peut aller jusqu'à ignorer la compagnie de quelqu'un pour plutôt s'attarder sur son smartphone. Si ce comportement peut aujourd'hui apparaitre anodin, il y a un vrai impact sur les relations sociales.

Selon l'étude de l'équipe de recherche de l'université de Géorgie parue dans Behavior & Information Technology, citée par Pourquoi Docteur, ce comportement serait un symbole d'une certaine anxiété sociale. Ces personnes privilégient ainsi les relations virtuelles aux véritables interactions sociales. Les scientifiques qui ont écrit cette étude expliquent aussi ce phénomène par l'addiction au smartphone. Ils précisent que l'habitude de recevoir très souvent des notifications poussent à toujours vouloir les regarder : "Les gens sont vraiment sensibles aux notifications. À chaque vibration ou son, ils regardent, consciemment ou non, leur téléphone", a déclaré à la revue l'autrice principale de l'étude, Juhyung Sun. Par ailleurs, plus le regroupement de personnes serait important, plus le télésnobisme s'exprimerait car la personne qui en souffre pense que les autres ne le remarquent pas.

Pour savoir si vous êtes "télésnob", pensez à votre dernière soirée entre amis ou à votre repas de famille le plus récent auxquels vous avez participé et posez-vous les questions suivantes : Avez-vous beaucoup regardé votre téléphone ? Participiez-vous peu aux conversations ? Avez-vous ignoré quelqu'un qui vous parlait pour consulter votre smartphone ? Avez-vous oublié les principaux sujets de conversations de ce moment partagé ?

Si vous répondez oui à toutes ces questions, vous êtes peut-être victime de télésnobisme. Maintenant que vous en avez conscience, vous pourrez modifier votre comportement la prochaine fois que vous passez du temps avec vos proches. Pour profiter à fond, vous pouvez par exemple laisser votre portable dans un coin ou dans votre sac ou dans votre poche. Sinon, vous pouvez suivre le principe du film Le jeu de Fred Cavayé en déposant tous vos portables sur la table. Et cette fois, ne lisez-pas à voix haute tous les messages comme dans le film, mais profitez de l'instant présent et laissez les téléphones tranquilles.