Résultat Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 21 février 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Ce mercredi soir, les participants au tirage du Loto pouvaient tenter de remporter deux millions d'euros. Quelqu'un a-t-il réussi à trouver les résultats du jour ?

Avec la victoire d'un joueur au dernier tirage du Loto, le jackpot de la Saint-Valentin, alors à 12 millions d'euros, n'était plus de la partie ce mercredi soir. "Seuls" deux millions d'euros étaient en jeu. Malheureusement, le tirage du Loto a eu lieu et on sait désormais que personne n'est parvenu à parier sur le bon résultat. En revanche, pas moins de trois grilles ont tout de même réussi à se faire cocher des cinq bons chiffres, seul le numéro Chance manque à l'appel. Leurs propriétaires remportent, chacun, 54 829,40 euros. Voici tous les résultats Loto du jour :

Tirage du 21/02/2024 9 - 22 - 33 - 42 - 45 Chance : 3

Joker+ 4 666 608

Option 2nd tirage : 8 - 18 - 27 - 30 - 34

10 codes gagnants : C 6291 9951 - D 0025 7474 - E 9707 6148 - I 0562 8510 - I 6852 4389 - M 7530 4242 - P 6180 1743 - Q 3321 2259 - R 0001 6165 - R 0175 5918

Prochain rendez-vous samedi, trois millions d'euros seront en jeu. Comme pour chaque tirage du Loto, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Le tirage aura lieu dans la foulée, sur la chaîne télévisée TF1, vers 20h45, juste après le journal de 20 heures. Les résultats seront retransmis sur Linternaute.com vers 21 heures environ et sur le site de la Française des jeux. Pour ceux qui trouveraient l'enjeu pas assez important, et qui souhaiteraient se tourner vers un gros lot plus important, reste le tirage de l'Euromillions, prévu vendredi. Mais là encore, il faudra se contenter de la cagnotte minimale, le jackpot de près de 73 millions d'euros ayant été remporté hier, par un Français qui plus est ! Notons là encore que le gros lot minimal s'élève tout de même à 17 millions d'euros...