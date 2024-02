Fin de la tempête Louis, encore 3 départements en alerte pour crues... Les prévisions météo

Si la tempête Louis a été évacuée jeudi soir vers le nord du pays, trois départements restent en vigilance orange jusqu'à vendredi.

Le vent s'est calmé. Jeudi soir, plus aucun département n'est encore placé en alerte pour vent. En revanche, dans son dernier bulletin, Météo-France met la Seine-et-Marne, la Vendée et les Deux-Sèvres en vigilance orange pour crues. Dans le détail, "une crue importante des rivières Sèvre Niortaise, Sèvre Nantaise et Lay (départements des Deux-Sèvres et de la Vendée), et du Grand Morin (département de Seine-et-Marne)", est évoquée. Les trois départements sont en alerte orange jusqu'à au moins vendredi.

En cause ? Les cumuls de pluies enregistrés ces dernières heures, notamment avec le passage de la tempête Louis. Pour la journée de vendredi, Météo-France annonce des "cumuls de pluies importants sur le sud-ouest aquitain, pouvant dépasser les 50mm". Si pour l'heure il n'est pas prévu que le département des Landes soit placé en vigilance orange, Météo-France n'exclut toutefois pas totalement une évolution du niveau de vigilance.

Un homme décédé dans les Deux-Sèvres

Les pluies perdent en intensité, mais l'événement météorologique a été violent. Il a même entraîné la mort d'un homme dans les Deux-Sèvres. L'automobiliste a été emporté par la rivière Le Chambon alors qu'il traversait un passage à gué sur une route coupée et interdite d'accès à cause de la crue du cours d'eau, selon le sous-préfet de Parthenay. L'accident s'est produit sur la commune de Saint-Georges-de-Noisné. France 3 Nouvelle-Aquitaine précise que l'homme avait 52 ans et est mort de noyade. Une autopsie doit avoir lieu pour déterminer les circonstances de la mort. Le véhicule a été extrait des eaux par un engin agricole, selon le même média. À noter également que 90 000 foyers étaient privés d'électricité sur "une grande partie nord" de la France en début de soirée, selon Enedis relayé par BFMTV.

Si jeudi soir la tempête Louis a fini par s'évacuer vers les Pays-Bas et l'Allemagne, Météo-France rapporte dans son dernier bulletin quelques observations notables de rafales de vent enregistrées ces dernières heures. Ainsi, les bourrasques ont atteint 125 km/h à Saulty (62), 123 km/h à Chouilly (51), 122 km/h à Bernaville (80), Boulogne (62) ou encore à Tarbes (65), 120 km/h à Lillers, 118 km/h à Blesmes, 117 km/h à l'Aigle et à Plessy-Belleville (60), 106 km/h à Pau (64) et 102 km/h à Lille (59).