Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 22 février 2024 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a rendu son verdict. Découvrez sans plus attendre les résultats du jour.

Fin de l'attente insoutenable pour les joueurs les plus impliqués du tirage EuroDreams. Ce jeudi 22 février 2024, il est était une nouvelle fois possible de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans. Une belle rente qui a fini par trouver preneur ? À l'heure où nous écrivons ces lignes malheureusement, le détail de la répartition des gains n'est pas encore connu. On ignore donc si un ou plusieurs petits chanceux en Europe, et qui sait même en France peut-être, avaient coché les bons numéros. Le mieux est donc de consulter et de comparer vous-même vos résultats EuroDreams avec la combinaison du jour :

Tirage EuroDreams du 22/02/24

2 - 8 - 10 - 20 - 24 - 39 et le N°Dream 4

Prochain rendez-vous, lundi ! Pour participer au tirage EuroDreams, rien de bien compliqué. Il suffit de vous rendre dans un point de vente FDJ ou directement sur le site ou l'application de la Française des jeux. Moyennant 2,50 euros, vous pourrez valider une combinaison composée de six chiffres et un numéro Dream. Attention, vous avez jusqu'à 20h15 le jour du tirage pour valider votre grille. Ensuite, il faudra faire preuve de patience et attendre le tirage et les résultats généralement livrés en fin de soirée, vers 22 heures. Notons également qu'il s'agit d'une loterie. Tous vos espoirs de sortir gagnant de ce tirage reposent donc sur votre chance du moment et uniquement votre chance...