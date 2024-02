Prévisions météo : crues, avalanches... Sept départements en alerte

Après la pluie intense de ces dernières heures, six départements ont été placés en alerte crues ce lundi, et ce, jusqu'à au moins mardi. Les Pyrénées-Atlantiques font, elles, face à un risque d'avalanches.

Des crues importantes étaient en cours lundi 26 février en soirée sur le département du Pas-de-Calais, "et prévues demain sur la Dronne aval, l'Isle aval (33, 24) et le Grand Morin aval (77)", précisait Météo-France dans son dernier bulletin du jour. Dans le détail, au nord du pays, le Pas-de-Calais, en Île-de-France, la Seine-et-Marne, et dans le quart Sud-Ouest, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde et la Dordogne ont été placés en vigilance orange pour crues. Alors que cinq d'entre eux étaient déjà en alerte, la Seine-et-Marne s'est ajoutée à la liste des départements en vigilance pour crues ce lundi soir.

Mais un septième territoire a également été placé en alerte orange, pour avalanches cette fois-ci. Il s'agit des Pyrénées-Atlantiques. Dans la nuit de lundi à mardi, ainsi que toute la journée de ce mardi 27 février, "des quantités importantes de neige vont tomber sur les Pyrénées, au-dessus de 1 000 mètres", prévient Météo-France dans son bulletin de 22 heures. Les Pyrénées-Atlantiques seront davantage concernées par ces chutes de neige. Résultat : l'activité avalancheuse va augmenter dans la journée de mardi. En fin de soirée lundi, Météo-France précisait qu'il neigeait déjà "significativement sur les Pyrénées-Atlantiques au-dessus de 1 100-1 200 mètres". Le service météorologique prévenait par ailleurs qu'une extension de la forte activité avalancheuse était possible sur les Hautes-Pyrénées, "en fonction du zonage des plus fortes chutes de neige".