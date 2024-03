Ce comportement que vous avez tous les jours est une aubaine pour les arnaqueurs

Les arnaques se multiplient en France et sur tous les supports. Mais où avez-vous le plus de risque de vous faire avoir ? Cybermalveillance.gouv.fr a dévoilé les principales menaces.

Les arnaques fusent. Dans les magasins, à votre porte, au téléphone, dans vos boites mails, il est de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux. Il y a toutefois des endroits et des instants de la journée où vous risquez peut-être plus de vous faire avoir. A ce titre, les arnaques en ligne, qui peuvent s'opérer en quelques instants, sont considérées comme les plus dangereuses. Un bon conseil : méfiez-vous de certains comportements qui sont assez naturels, comme répondre à une personne ne présentant comme un conseiller, elles peuvent amener à une arnaque sans que l'on s'en rende compte.

Cybermalveillance.gouv.fr a publié son rapport sur l'état des menaces en France, établi grâce au nombre de consultations sur sa plateforme. Elle place en première position des arnaques les plus nombreuses l'hameçonnage. Celui-ci a pour but d'obtenir de la victime des informations sensibles et personnelles afin de pouvoir notamment lui dérober de l'argent ou revendre ses données. Il peut survenir sous diverses formes : SMS, mails, réseaux sociaux, QR codes... Le canal le plus utilisé pour ces arnaques est le SMS, le téléphone mobile étant la cible privilégiée des cybercriminels.

Par ailleurs, la principale technique d'hameçonnage qui a été décelée en 2023 est le reçu de fausse infraction routière : "Avec plus de 280 000 consultations de l'article dédié, l'hameçonnage à l'infraction routière demandant le paiement d'une amende fictive est le phénomène le plus important qui a perduré tout au long de l'année 2023", décrit le rapport. Se placent ensuite l'infraction pédopornographique (message d'escroquerie usurpant l'identité de la police) et le faux support technique (message frauduleux sur un problème technique grave pour pousser à un pseudo-dépannage).

Après l'hameçonnage, le piratage de compte prend la deuxième place des menaces les plus conséquentes et qui a fortement augmenté (22% de recherches supplémentaires sur le site). Les escrocs parviennent à récupérer le mot de passe de la victime pour ensuite utiliser ses comptes que ce soit messageries, réseaux sociaux, banques, administrations... Ils peuvent alors usurper l'identité de la victime.

L'escroquerie au faux conseiller bancaire est qualifiée comme "le phénomène de l'année" avec une augmentation de 78% de la fréquentation de l'article dédié à cette fraude. Les cybercriminels récupèrent des données de la victime afin de rendre plus crédible leur fausse identité de conseiller bancaire. Ensuite, ils prétextent, par exemple, l'annulation d'une opération frauduleuse, obligeant la victime à transmettre ses coordonnées bancaires. Cette arnaque est de plus en plus répandue, elle repose sur la naïveté de tout un chacun et notre volonté de répondre avec courtoisie à un personne nous venant en aide.

Pour 2024, l'organisme met déjà en garde contre les arnaques autour des Jeux olympiques. Cela pourrait notamment passer par de faux liens pour des places gratuites. D'un autre côté, l'intelligence artificielle n'a pas encore été perçue comme un "bouleversement du panorama des cybermenaces" mais cela pourrait rapidement évoluer.