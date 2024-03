Retour de la neige ce mercredi, 10 cm cumulés sur certains départements

Ce mois de mars est marqué par des perturbations soudaines, avec notamment ce mercredi de la pluie et de la neige sur les reliefs, dès 600m.

Cette fin du mois de mars est particulièrement étonnante sur le plan de la météo : après des jours de temps ensoleillés, aux températures nettement au-dessus des normales saisonnières, les perturbations s'enchainent. Le week-end de Pâques sera pluvieux sur toute la France, mais avant la fin de semaine, c'est une vague de froid qui vient marquer une partie du territoire. Comme l'indique La Chaîne Météo, "les pluies soutenues se sont généralisées au sud-est. La limite pluie-neige s'est abaissée" ce mercredi 27 mars, avec parfois de la neige "jusque vers 600 à 800m sur les reliefs".

L'institut météo ajoute que la neige est arrivée "dès 600 mètres au-dessus de Grenoble, Chambéry et Albertville" et sur les Alpes du sud. Et souligne par ailleurs que "les conditions de circulation sont donc hivernales sur le réseau de moyenne montagne, y compris sur les Cévennes" et dans la Haute-Loire en particulier.

"Attention à la neige qui peut tenir au sol dès 800 m d'altitude sur les Alpes du Sud", insiste La Chaine Météo ce mercredi matin. On constate entre 5 à 10 cm de neige à 800 m d'altitude, "et jusqu'à 50 cm supplémentaires vers 1800 m". A noter aussi ce mercredi 27 mars : "des cumuls de pluie de 100 à 150 mm sur les sommets cévenols, ce qui équivaut à 1 mois de précipitations avec des risques de crues ; des rafales maximales jusqu'à 120 km/h sur la côte de la Provence ; une forte houle de 3 à 4 m autour du golfe du Lion jusqu'au littoral provençal avec des risques de submersions littorales".

Ce jeudi, la Chaîne Météo ajoute que "le temps s'annonce très agité sur les deux tiers nord-ouest du pays, avec de fortes averses et surtout un coup de vent. Au sud, le temps restera plus calme".