Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 29 mars [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les résultats de l'Euromillions sont en ligne ! 51 millions d'euros étaient en jeu ? Quelqu'un a-t-il remporté le jackpot ? Est-ce vous ? Découvrez les résultats sans plus attendre.

Quels chiffres fallait-il jouer à l'Euromillions ce vendredi 29 mars ? La Française des Jeux vous proposait de tenter de remporter 51 millions d'euros ! On sait à présent quel est le code My Million qui a permis à un joueur ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros, mais aussi quels sont les chiffres qui composent la combinaison gagnante du jour. Malheueusement, personne n'a remporté le gros lot. En revanche, une personne a gagné 687 795,50 €, mais elle ne se trouve pas en France ! Si vous arrivez après la bataille, pas de panique ! Vous pouvez toujours tenter votre chance pour le loto de demain, samedi 30 mars. 10 millions d'euros sont à gagner. Voici les résultats de ce vendredi 29 mars.

Tirage du 29/03/2024 16 - 17 - 35 - 36 - 49 Etoiles : 1 - 10

MyMillion :NU 277 4690

1 chance sur 139 de gagner le gros lot

A l'Euromillions, vous avez 1 chance sur 139 millions de remporter le gros lot. Si les chances de devenir très riche sont assez faibles, le montant moyen de la cagnotte donne le vertige : avec 5 bons numéros et les 2 bons numéros étoile, celle-ci est d'environ 49 300 000 euros. Avec un numéro étoile en moins, la moyenne du gain décroché s'effondre et passe à 470 300 euros, avec 1 chance sur près de 6,9 millions de l'emporter... Le joueur ayant trouvé 5 bons numéros, mais aucun numéro étoile décroche 80 000 euros en moyenne, mais n'a qu'une chance sur 3 millions de gagner. Avec seulement 4 bons numéros et 2 numéros étoile, le gain moyen s'établit à seulement 4 800 euros (une chance sur 621 000). Il faut au minimum 2 bons numéros ou bien un bon numéro (une chance sur 22) et deux numéros étoile (une chance sur 50) pour obtenir un gain, mais celui-ci ne dépasse pas quelques euros en moyenne.

La FDJ dénombre 23 000 points de vente "tirage" en France. Lorsque vous vous rendez chez un buraliste, récupérez un bulletin de jeu. Vous avez alors plusieurs grilles sous les yeux. Vous pouvez en remplir une seule ou plusieurs. La mise minimum est de 2,5 euros pour 1 grille simple Euro Millions + 1 code My Million par tirage.