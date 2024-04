L'autoroute A13 fermée : à quand un retour normal de la circulation ?

Quatre jours après la fermeture de l'autoroute A13 entre Paris et Vaucresson, la possibilité d'une réouverture en milieu de semaine est envisagée.

En pleine période de vacances scolaires pour les zones A et B, l'A13 rouvrira "dans le meilleur des cas en milieu de semaine" annonce Sophie Dupas, directrice adjointe de la direction des routes d'Île-de-France (DIRIF), ce lundi au micro de France Bleu Paris. L'autoroute est coupée dans les deux sens depuis 23 heures jeudi entre Paris et Vaucresson pour raisons de sécurité. Une importante fissure a été découverte sur la chaussée à l'occasion d'une fermeture programmée pour travaux. "Elle longe la fin de la bretelle d'insertion et traverse l'A13 en direction du parc de Saint-Cloud, avec une profondeur de 50 à 80 cm selon les endroits", précise la préfecture.

Après trois jours d'incertitude concernant l'origine du mouvement de terrain qui a provoqué la fissure sur l'A13, la DIRIF n'a pas encore donné les raisons d'un tel phénomène mais sa directrice adjointe s'est voulu rassurante quant à l'évolution de la situation. Tout le week-end, les équipes de la DIRIF ont "réalisé des travaux de colmatage des fissures de la chaussée pour éviter les infiltrations d'eau et d'aggraver la situation" a-t-elle indiqué. Avec les analyses réalisées, les experts vont effectuer des vérifications sur la parcelle d'autoroute endommagée ainsi que sur "le mur de soutènement qui est en contrebas de l'autoroute et l'ouvrage hydraulique". L'ensemble de ces mesures vise à permettre une réouverture en milieu de semaine "si les conditions de sécurité sont réunies".

Une situation impossible pour les automobilistes

Les autorités recommandent d'éviter le secteur, sauf nécessités. Des itinéraires de déviation ont été mis en place. Ainsi pour rejoindre Paris depuis Rocquencourt, il est conseillé de prendre l'A12 et la N12 en direction de Versailles, puis la direction de Paris par la porte de Saint-Cloud (N118). Pour rejoindre Paris depuis Bois d'Arcy, il est possible de prendre la N12 en direction de Versailles puis la direction de Paris par la porte de Saint-Cloud (N118).

Ce lundi matin, le site d'info trafic Sytadin comptabilise près de 380 kilomètres d'embouteillages aux environs de 9 heures, dans la région. Un niveau en net hausse par rapport à la situation "normale" qui prévoit un pic à 310 kilomètres. Cette fermeture d'autoroute s'est aussi fait ressentir sur les autres voies d'accès à Paris. Sur la N12, l'A86 et la N118, le trafic est largement perturbé, il faut compter le double du temps habituel pour se déplacer. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse s'est exprimée, ce lundi matin via son compte X (anciennement Twitter), et "demande à l'Etat de prendre en charge la gratuité de l'A14", le temps que la situation revienne à la normale, ainsi qu'à la SNCF de "renforcer l'offre de transports en commun à l'ouest".