Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 9 juillet 2024, 17 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Les résultats du tirage de l'Euromillions tomberont vers 21h30 ce mardi 7 juillet 2024.

Pour tenter de remporter les 17 millions d'euros mis en jeux ce soir à l'Euromillions, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des jeux avant 20h15 pour valider votre grille. Le prix unitaire reste de 2,50 euros que vous l'achetiez en ligne ou dans l'un des points de vente FDJ à travers la France. Lors du précédent tirage de l'Euromillions, un heureux élu était parvenu à découvrir la combinaison gagnante du jour, remportant ainsi les 39 132 032 euros. Malheureusement, le chanceux n'avait pas valider sa grille dans l'hexagone. Toutefois, une grille gagnante cochée de cinq chiffres et de l'un des deux numéros étoile a été remportée en France. L'heureux gagnant a pu empocher 109 598,20 euros. Les résultats du tirage Euromillions de ce mardi seront dévoilés ci-après, aux alentours de 21h30-22h.

Pour ceux qui rateraient le coche ce mardi soir, sachez qu'une cagnotte pour le moins intéressante sera proposée demain, mercredi 10 juillet. Et pour cause, le tirage du Loto spécial vacances, qui était mis en jeu vendredi 5 juillet, n'a pas été remporté, ni vendredi ni samedi ni lundi. De fait, la Française des jeux propose donc de remporter, non plus les 13 millions d'euros initialement mis sur la table, mais bien la coquette somme de16 millions d'euros.