Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 18 septembre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto vient de livrer les résultats gagnants du jour. Avez-vous trouvé la combinaison de ce mercredi ?

Les résultats du Loto ont-ils été découverts ce mercredi 18 septembre 2024 ? La réponse est non. Personne n'est en effet parvenu à trouver les cinq chiffres et le numéro Chance tirés au sort ce jour. Pour trouver le premier vainqueur, il faut regarder au rang deux. Un ou une joueuse est effectivement parvenue à mettre la main sur les cinq chiffres, mais pas le numéro Chance. Il ou elle remporte tout de même 160 289,70 euros. Quelque 21 grilles ont également permis à leurs propriétaires d'empocher 1 862,90 euros chacun.

Tirage du 18/09/2024 2 - 23 - 42 - 44 - 47 Chance : 5

Joker+ 3 577 291

Option 2nd tirage : 1 - 11 - 21 - 22 - 27

10 codes gagnants : B 0079 7683 - T 3747 4569 - V 3942 2535 - U 9960 1541 - N 2038 3160 - I 0321 1664 - U 3802 5266 - V 5092 3186 - A 5903 1351 - G 0236 7904

Pour les amateurs de cagnottes plus conséquentes, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront vendredi un gros lot nettement plus alléchant. Pas moins de 54 millions d'euros seront mis en jeu. Ceux qui le souhaiteraient peuvent d'ores et déjà participer à ce tirage en se rendant en point de vente FDJ ou directement sur le site ou l'application de la Française des jeux. Tirage de l'Euromillions oblige, il vous faudra débourser au minimum 2,50 euros pour pouvoir participer. Les résultats seront communiqués vers 21h30 sur le site Linternaute.com ou sur les application et site internet de la FDJ.