Sur 5 jours de travail hebdomadaire, voici le temps qu'on passe à ne rien faire et c'est énorme

Sur une semaine de travail, un certain nombre d'heures sont inutiles, selon une étude.

Travailler 5 jours par semaine est le rythme le plus commun des personnes actives. Cela permet notamment d'avoir du temps libre le week-end, tout en passant une bonne partie de sa semaine au travail. Pour autant, est-ce le meilleur rythme à adopter ? Si le télétravail aide à aménager ce temps de labeur, la question est de plus en plus récurrente en France. L'instauration de la semaine de 4 jours est souvent remise sur la table. Elle a d'ailleurs déjà été adoptée par quelques entreprises.

Le coeur du problème se pose en termes de productivité. Selon une étude menée pendant 18 mois par l'organisation 4 Day Week Global sur des travailleurs aux Etats-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne, les travailleurs peuvent accomplir autant en 33 heures sur quatre jours et un peu plus de 8 heures de travail quotidiennes, qu'en 38 heures sur cinq jours à un peu plus de 7 heures par jour, sans que cela impacte la qualité de leur travail.

Sur 5 jours, les employés connaissent une baisse de productivité par période. Elle est même estimée à quasiment une journée de perdue selon l'étude. Cette journée perdue serait liée à un mélange entre procrastination, fatigue et distraction.

Passer à 4 jours par semaine provoque souvent la crainte d'une augmentation du niveau de stress, avec notamment une réduction du temps disponible pour effectuer les mêmes tâches. Or selon l'étude, cela ne poserait pas de problème car les employés profiteraient de ce jour de congé supplémentaire pour se reposer physiquement et mentalement.

"Les effets positifs d'une semaine de 4 jours sur la satisfaction dans la vie peuvent en outre être plus profondément ancrés dans le bien-être général des individus que dans la seule satisfaction au travail", explique la chercheuse Juliet Schor. Au bout de six mois de semaine à quatre jours, les employés étudiés ont assuré être moins épuisés et ainsi plus efficaces. Ils ont aussi trouvé un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Cependant, réduire la semaine de travail d'un jour demande beaucoup de changements organisationnels et de modifications contractuelles, avec l'accord des employés. De plus, ce modèle ne convient pas à tout le monde : "Comme tout changement, il conviendra à certains et en aliénera d'autres. En réalité, cette structure ne conviendra peut-être pas à tous les employés ni à tous les modèles d'entreprise", a déclaré à Fortune, Pierre Lindmark, PDG du cabinet de conseil en management Winningtemp . Selon lui, certains employés travaillant moins peuvent aussi se sentir plus isolés et plus anxieux.