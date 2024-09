Où les restaurants Flunch vont-ils fermer en France ?

Malgré une tentative de modernisation, la chaine de restauration Flunch rencontre encore des difficultés et doit fermer plusieurs restaurants.

Flunch est une célèbre chaine de restauration rapide française, qui a ouvert son premier établissement en 1971. Très populaire dans les années 90, elle propose des repas peu chers avec des accompagnements à volonté. Depuis quelques années, la chaine rencontre des difficultés, notamment provoquées par l'explosion de l'offre de fast-food. En 2021, fortement impacté par la crise Covid, Flunch a demandé un placement sous procédure de sauvegarde après une chute du chiffre d'affaires. Une cinquantaine de restaurants ont alors été fermés en 2021 et 2022.

Flunch a tenté de se moderniser : son PDG avait admis en 2023 que "pendant très longtemps, le concept n'a quasiment pas évolué". L'objectif était d'abandonner le côté cafétéria, avec un plateau posé sur un rail commençant par le choix d'une entrée et d'un dessert puis la commande du plat en caisse avant d'y ajouter des accompagnements à volonté, afin de se tourner vers des stands thématiques, tels burgers, plancha, wok, bar à salade...

En plus d'une carte modifiée, le groupe a également amélioré la digitalisation avec de nouveaux programmes de fidélité et systèmes de paiement ainsi que des bornes interactives. La possibilité de livraison a aussi été mise en avant. 100 millions d'euros ont d'ailleurs été investis pour donner une seconde vie à ses 150 restaurants à l'horizon 2025.

Si quelques effets positifs sont constatés, la situation semble toujours compliquée. Plusieurs restaurants supplémentaires sont menacés, comme l'a dévoilé Le Parisien. Cette décision est notamment due à la trop forte concurrence de proximité de ces restaurants. Il s'agit notamment de buffets asiatiques, proposant une grande variété et quantité de nourriture, qui mettent à mal les établissements Flunch. De plus, avec l'inflation, les prix attractifs de l'enseigne ont dû être augmentés.

L'entreprise, qui appartient à la famille Mulliez, également propriétaire d'Auchan et Décathlon, a annoncé "travailler à la fermeture" des restaurants de Buchelay dans les Yvelines, Cavaillon dans le Vaucluse, Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis et Olivet dans le Loiret. Ils devraient baisser le rideau d'ici la fin de l'année, suite à un manque de rentabilité et une perte continue de clients.

L'un d'entre eux interrogé par Le Parisien a raconté son expérience au Flunch de Buchelay : "Quand on compare avec ce qui se fait ailleurs, Flunch est devenu cher. Avec mon fils, nous en avons eu pour 25,15 euros ce midi. Si j'étais allé dans un des nombreux fast-foods qui nous entourent, les deux repas m'auraient coûté une quinzaine d'euros". Alors la chaine réussira-t-elle à remonter la pente, afin que "fluncher" redevienne populaire auprès des Français ?