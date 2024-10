Voici pourquoi les poux préfèrent la tête de votre enfant plutôt que celles des autres

Chaque année, les têtes des enfants sont envahies de poux et certaines semblent les attirer plus que d'autres.

A l'école, l'un des soucis les plus redoutés par les parents, ce sont les poux. Ces petites bêtes cherchent du sang sous la peau et se servent des cheveux pour s'accrocher et ne pas être expulsées. C'est pourquoi cela peut provoquer des démangeaisons. Quand deux têtes se rencontrent, les poux peuvent passer de l'une à l'autre, mais sachez qu'ils ne sautent pas, contrairement à la croyance populaire. Ils peuvent aussi se récupérer sur des coussins ou appuie-tête. Ils se multiplient, en plus, rapidement sous forme de lentes : chaque pou femelle peut pondre jusqu'à 10 œufs par jour. Ces parasites circulent toute l'année et il n'y a pas de période spécifique, si ce n'est les périodes scolaires et l'hiver, plus propices aux rapprochement des têtes blondes.

Pour les traiter, il est souvent recommandé d'utiliser un peigne à poux qui est muni de dents très fines. Des produits peuvent également être utilisés, mais il faut bien suivre les consignes d'application : "Attention à respecter le temps de pose. On ne décompte qu'après avoir réparti le produit sur la totalité de la chevelure. Et on ne peigne qu'après lavage des cheveux. Pensez aussi à traiter le peigne en amont avec de l'eau bouillante", détaille, auprès de la Voix du Nord, la spécialiste Berthine Toubaté, qui étudie les poux dans un laboratoire de l'université de Tours.

Les poux auraient d'ailleurs des petites préférences en termes de cheveux. Selon la spécialiste, cela n'a aucun rapport avec le fait d'avoir les cheveux sales. Les poux touchent plus souvent les filles car elles peuvent s'échanger leurs chouchous ou leurs bandeaux et ont les cheveux généralement plus longs : "Les poux aiment leurs cheveux longs pour s'agripper et passent d'une tête à l'autre", explique l'experte. Cela pourrait aussi être une question d'odeur de la peau et d'hormones.

Si les poux se retrouvent souvent à l'école élémentaire, les adolescents peuvent aussi être très touchés et souvent par des infestations plus importantes. Ayant une sensibilité plus faible aux démangeaisons, ils se rendent moins compte qu'ils en ont dans leurs cheveux, laissant aux poux le temps de se multiplier. "Le symptôme principal de l'invasion des poux est la démangeaison. Cependant, les adolescents y sont moins sensibles : en période de croissance, on peut commencer à se gratter seulement un, deux, voire trois mois après l'arrivée des bestioles", explique Virginie Thoby, biochimiste et épouilleuse professionnelle, auprès de France 3.

Si le manque de prévention chez les adolescents peut expliquer ce phénomène, une autre cause, plus insolite, est aussi avancée : les selfies qui seraient aussi responsables des échanges de poux. "Les écrans des téléphones ne sont pas larges, alors ils sont obligés de se coller pour prendre la photo", assure la spécialiste. Une situation idéale pour permettre aux petits insectes de passer de tête en tête.