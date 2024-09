Grève du 1er octobre 2024 : qui est mobilisé ? A quoi s'attendre ?

Une nouvelle journée de mobilisation pour demander l'abrogation de la réforme des retraites et l'augmentation des salaires, est prévue ce mardi 1er octobre. Ecoles, transports, services publics, qui est concerné par les blocages ?

Pour les syndicats, c'est l'acte 2 de la bataille contre la réforme des retraites. A l'initiative de la CGT, l'intersyndicale ainsi que plusieurs organisations de jeunesse se joignent au mouvement et appellent à une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle ce mardi 1er octobre, dans toute la France. En plus des retraites, l'augmentation des salaires et des pensions, l'égalité entre les femmes et les hommes, le financement des services publics sont aussi à l'ordre du jour.

Il semble toutefois que le rassemblement peine à convaincre, la CGT a recensé un peu moins de 200 lieux de mobilisations, ce qui est bien en dessous des précédentes journées de mobilisations contre les réforme des retraites. Plusieurs syndicats ont même annoncé qu'ils ne se joindront pas au mouvement, c'est notamment le cas de la CFDT et de la CFTC qui jugent la manifestation prématurée.

Transports bloqués et professeurs absents ?

Circulation normale pour les trains mais ça ralentit dans les écoles. Chez les cheminots, la grève commence le lundi 30 septembre dès 19 heures et doit s'achever mercredi 2 octobre ce qui risque de grandement perturber le trafic ferroviaire. En Île-de-France, la CGT-RATP a déposé un préavis de grève couvrant la même période. La SNCF se veut toutefois rassurante et a déjà prévenu que la circulation des TGV serait "normale" et "légèrement perturbée sur certains trains régionaux (TER, Transilien) ainsi que certaines liaisons Intercités".

Dans les écoles par contre la mobilisation risque d'être plus importante en raison d'importantes tensions liées aux retraites, aux salaires et "pour obtenir enfin des postes et la fin du choc des savoirs" - en référence à la réforme sur l'éducation qui comprend la mise en place des groupes de niveaux selon les matières dans les collèges - a annoncé la CGT. La baisse du nombre d'enseignants est aussi l'un des enjeux de cette journée de mobilisation, alors qu'un professeur manquait dans 56% des collèges et lycées de France lors de la dernière rentrée scolaire et qu'au moins 3000 postes n'ont pas trouvé preneurs aux concours enseignants cette année.

Journée importante pour l'exécutif

Bien que cette journée de mobilisation ait été annoncée il y a déjà plusieurs semaines, le hasard du calendrier (ou pas) fait qu'elle tombe en même temps que la tenue du discours de politique générale de Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre doit présenter son programme et sa feuille de route devant les parlementaires qui pourrait d'ailleurs stopper net les ambitions du nouveau gouvernement, à peine en poste, et à seulement quelques semaines du début des débats autour du budget pour 2025.

Le Premier ministre s'est dit prêt à "améliorer" la réforme des retraites, ce qui conforte la CGT et la place en position de force, d'après sa secrétaire générale Sophie Binet. "Nous pouvons obtenir son abrogation, c'est ce que montre la déclaration de Michel Barnier, le rapport de force est de notre côté" a déclaré la numéro 1 de la CGT chez France Info.