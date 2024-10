Ce nouveau numéro d'alerte qu'il faut rapidement ajouter à son répertoire

Un nouveau numéro peut vous appeler et vous devriez vraiment répondre, c'est important !

Certains numéros appellent à la méfiance. Il peut s'agir de publicité, voire de démarchage abusif ou d'arnaques. Arnaque au CPF, faux conseillers, appels silencieux, ils sont aujourd'hui nombreux et se présentent sous différentes formes. Ceci étant, il ne faut pas pour autant passer à côté d'appels importants. Un nouveau numéro, plutôt long, doit attirer votre attention et il faut rapidement l'ajouter à votre répertoire. Il a été mis en place ce 1er octobre et est en train de s'étendre progressivement dans tout l'Hexagone.

Désormais, l'ensemble des services de secours bénéficient, en fait, d'un numéro unique. Il concerne les pompiers mais aussi le SAMU et la Gendarmerie. "Si vous recevez un appel de ce numéro, décrochez sans crainte", assure le Service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime sur X. " Il ne s'agit pas d'un appel malveillant ou commercial mais celui d'un service d'urgence", précise également la gendarmerie du Gard.

Il s'agit d'une mise à jour technique des standards téléphoniques. Cela ne supprime pas pour autant les incontournables numéros d'urgence comme le 15 (Samu), 17 (police), 18 (pompiers) ou 112 (urgences dans l'Union européenne). Pour joindre les secours par SMS, il faut taper le 114.

Ce nouveau numéro sera davantage utilisé pour vous rappeler si le service d'appel était saturé ou injoignable dans l'immédiat, ou que la conversation a été coupée. Si vous n'avez pas décroché à ce numéro à dix chiffres, le service concerné laissera un message avec des instructions pour faciliter le rappel. Une fois rappelé, une boite vocale vous redirigera vers le bon interlocuteur.

Alors, notez bien ce nouveau numéro : le 0 800 112 112. Vous pouvez le nommer "Services d'urgences" dans votre répertoire pour ne plus avoir de doutes. Il n'y a rien à craindre puisqu'il est totalement gratuit et non surtaxé. Comme l'indique le site du ministère de l'économie, les numéros de 0800 à 0805 sont "100% gratuits pour l'usager, même lorsqu'il appelle depuis un mobile".