Résultat Euromilions (FDJ) : le tirage de ce mardi 1er octobre 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi a-t-il fait de vous l'heureux millionnaire que vous avez toujours rêvé de devenir ? Voici les résultats.

Mauvaise nouvelle pour les participants du tirage Euromillions de ce mardi 1er octobre 2024. La Française des jeux n'indique pas le moindre vainqueur ce soir sur son site. En revanche, un joueur ou une joueuse est parvenu(e) à trouver les cinq chiffres ainsi que l'un des deux numéros étoile du jour. Il ou elle remporte 124 015,80 euros. Le prochain tirage proposera 160 millions d'euros. Il est possible de participer sans plus attendre. En attendant vendredi, retrouvez tous les résultats Euromillions de ce mardi :

Tirage du 01/10/2024 8 - 22 - 29 - 41 - 42 Etoiles : 9 - 11

MyMillion : LE 141 0047

Il n'y a pas qu'au tirage de l'Euromillions que les enjeux commencent à être intéressants cette semaine. En effet, toute proportion gardée, le tirage du Loto propose ces derniers jours une cagnotte de plus en plus intéressante. Si on est loin des 143 millions d'euros mis en jeu mardi soir à l'Euromillions, ce sont tout de même neuf millions d'euros qui seront proposés au tirage Loto de mercredi. Rappelons que pour cette loterie, la cagnotte moyenne remportée s'élève à cinq millions d'euros. Comme pour le tirage de l'Euromillions, il sera possible de participer jusqu'à 20h15, le jour J.