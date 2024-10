Météo : pluies intenses dans 43 départements, jusqu'à quand ?

Une forte perturbation va traverser la France ce lundi et mardi. Trois départements ont même été placés en vigilance orange pour "pluie-inondation".

La pluie ne va pas s'arrêter ces prochains jours en France. L'ensemble du pays est concerné par une perturbation pluvio orageuse ces lundi 7 et mardi 8 octobre, des Pyrénées à l'Est du pays. Un épisode cévenol d'une forte intensité débutera également en fin d'après-midi, ce lundi, avec de fortes pluies orageuses et du vent. Les "précipitations s'annoncent très intenses entre le Languedoc et les Cévennes, sur une durée 'relativement courte' n'excédant pas 24 heures", précise La Chaîne Météo dans son dernier communiqué spécial, ce matin.

Au total, 43 départements sont placés en alerte pour pluie et/ou orage, ce lundi, selon Le Chaîne Météo. De son côté, Météo France annonce le passage en vigilance orange "pluie-inondation" de trois départements : l'Ardèche, la Lozère et le Gard. "Des dégradation pluvio-orageuses d'assez grande ampleur et peu habituelles pour un mois d'octobre (hormis pour les régions cévenoles)", sont attendues en ce début de semaine précise Météo France. Le niveau de vigilance pourrait même être revu à la hausse dans les prochaines heures.

Ce lundi, les cumuls de pluie pourront atteindre jusqu'à 100mm dans le Massif central, la Franche-Comté, le Lyonnais ainsi que le Var et les Alpes-Maritimes. Ce qui correspond à environ deux semaines, jusqu'à un mois de pluie. Ce lundi, "sur les Cévennes ardéchoises, les cumuls pourront grimper à 200 mm. Des risques de débordement ou de crues de cours d'eau ainsi que des inondations ponctuelles sont possibles, d'autant que ces précipitations tomberont sur des sols déjà saturés d'humidité, de la Bourgogne à l'Auvergne principalement", indique La Chaîne Météo.

© La Chaîne Météo

Dans l'après-midi, des orages de grêle pourront s'abattre du bassin aquitain à la Bourgogne. Les précipitations se renforceront ce lundi soir dans les Cévennes, l'Hérault et le Gard en raison d'un fort vent marin. La Chaîne Météo évoque lé "début d'un épisode cévenol et méditerranéen qui durera 24 heures", avec une intensité importante.

Une évacuation de la perturbation mardi soir

"En conséquence, de fortes pluies orageuses accompagnées de vent fort (100 km/h) tomberont toute la nuit de lundi à mardi, des Cévennes à la Franche-Comté et au sud des Alpes jusqu'en Isère en passant par le Lyonnais. Tout le couloir rhodanien subira alors des conditions météorologiques très dégradées. Les départements limitrophes seront également touchés, sur la région PACA, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Franche-Comté, mais dans une moindre mesure", abonde La Chaîne Météo. Dans le détail, Météo France indique que "dans la nuit de lundi à mardi, un épisode pluvio-orageux actif va concerner les régions cévenoles. Les précipitations seront intenses et pourront conduire à des cumuls de l'ordre d'une centaine de mm en 3 à 6h de temps. Sur l'épisode (une douzaine d'heure environ) il est prévu de 150 à ponctuellement 200 mm".

Pour la journée de mardi, des pluies et de forts orages concerneront le couloir rhodanien et la région PACA jusqu'aux Alpes et la Franche-Comté. L'alerte pourrait dont être étendue. "Sur ces régions du Centre Est, compte tenu des précédents épisodes pluvieux et des sols saturés, les réactions hydrologiques pourraient être marquées", prévient La Chaîne Météo. Cependant, l'intensité de la pluie diminuera mardi après-midi, avant que la perturbation ne s'évacue vers l'Italie, mardi soir.