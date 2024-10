Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 15 octobre 2024 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage de ce mardi proposait une belle cagnotte, mais êtes-vous parvenu à trouver les résultats de l'Euromillions ?

En ce 15 octobre 2024, les étoiles étaient-elles alignées pour que le tirage Euromillions soit celui qui signe le début de votre nouvelle vie de millionnaire ? Le tirage passé, que dit la répartition des gains ? Mauvaise nouvelle pour les participants du jour, il n'y a pas eu de grand vainqueur, ni en France ni en Europe. Un joueur ayant tenté sa chance dans un autre pays est tout de même parvenu à trouver tous les bons chiffres à l'exception d'un des deux numéros étoile. Il remporte 506 802,60 euros. Quid du plus gros gagnant français ? Selon le site de la FDJ, sept grilles ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres et des deux numéros étoile. Elles permettent chacune à leurs propriétaires de remporter 1 366,40 euros. Voici tous les résultats Euromillions de ce mardi :

Tirage du 15/10/2024 2 - 15 - 32 - 36 - 48 Etoiles : 3 - 9

MyMillion : TF 309 7516

Alors qu'à l'Euromillions les joueurs ont une chance sur 139 millions de trouver les bons résultats, certains seraient tentés de jouer à un autre jeu. Et pourquoi pas au Loto ? En ne jouant qu'une grille classique, vos chances sont de l'ordre d'une sur 19 millions, c'est-à-dire sept fois plus élevées qu'à l'Euromillions ! Et bonne nouvelle, si à cette loterie les jackpots sont souvent bien moins intéressants - comptez deux millions d'euros pour le gros lot le plus petit et cinq millions pour le jackpot moyen remporté -, lors du prochain tirage Loto, mercredi, 15 millions d'euros seront mis en jeu. Il est dès à présent possible de tenter sa chance pour ce tirage. Notons également que la grille est vendue 2,20 euros au Loto, soit 30 centimes de moins qu'à l'Euromillions.