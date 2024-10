Météo : des pluies et des crues historiques, encore 18 départements en alerte mais aucun en rouge

L'épisode cévenol est terminé et laisse place à l'accalmie ce vendredi 18 octobre, même si des averses sont attendues et que des vigilance orange restent actives dans 18 départements. Les intempéries d'une intensité exceptionnelle, jamais vue par endroit, ont fait de nombreux dégâts.

09:03 - La ministre reconnait des "difficulté à prévoir la rapidité de la montée des eaux" Dans les départements les plus touchés par les intempéries, le délai avant le déclenchement de l'alerte rouge interroge. Certains dénoncent une anticipation insuffisante, mais la ministre Agnès Pannier-Runacher soutient sur BFMTV que "nous avons déclaré très vite la vigilance rouge et c'était inédit". "On a les bonnes alertes. Mais on a une difficulté à prévoir la rapidité de la montée des eaux. C'est-à-dire que le régime d'eau aujourd'hui est beaucoup plus rapide que ce que nous modélisons" reconnait cependant la ministre. "Tous les cours d'eau ne sont pas suivis non plus par Vigicrue" ajoute-t-elle avant de souligner, une nouvelle fois, l'intensité inédite des intempéries : "On n'a pas d'historique. On ne connaît pas leur cinétique, parce qu'on n'a jamais eu ce problème."

08:57 - "Nous devons nous habituer" à de telles intempéries "et nous armer" La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher répète que les intempéries observés ces dernières 48 heures n'ont jamais été vu "de mémoire d'homme" ce vendredis ur BFMTV et évoque un phénomène météorologique "absolument gigantesque" : "On n'a pas de souvenirs de cela." Pour autant, elle prévient qu'il faut s'y habituer car ces épisodes "liés au dérèglement climatique" ont vocation à se répéter selon elle. "Nous devons nous y habituer et nous armer pour y faire face" insiste la ministre. Comment répondre à ces intempéries ? "Nous sommes dans le temps de la gestion d'urgence, il faut d'abord sécuriser les gens" répond Agnès Pannier-Runacher qu dit vouloir "prendre la mesure des dégâts et réparer" et appelle à la prudence dans les départements qui restent en alerte.

08:45 - Il est tombé "le double de ce qui était prévu" "Les cumuls ont atteint le double de ce qui était prévu deux jours auparavant pour les Cévennes et les Alpes-Maritimes" explique le météorologue de la Chaine météo, Régis Crêpet, notamment dans le centre et centre-est de la France. Si les départements de l'Ardèche, du Rhône ou encore de la Loire ont été placés en vigilance rouge, ont a atteint "des niveaux de crues qui ne se produisent que tous les cinquante ans, si ce n’est plus" précise le météorologue Yorik Baunay, de l’observatoire permanent des catastrophes naturelles, auprès du Parisien. "Les prévisions évoquaient bien des épisodes cévenols et méditerranéens, mais pas de cette intensité" ajoute ce dernier. Les intempéries d'une telle intensité s'expliquent aussi par la combinaison de plusieurs phénomènes météorologique : un épisode cévenol dans l'Ardèche, un épisode méditerranéen dans les Alpes-Maritimes et une dépression remontant des Pyrénées jusqu'au nord.

08:36 - Des transports à l'arrêt, des écoles fermées.. Des dégâts dans le Rhône Le département du Rhône a également était fortement touché par les intempéries de l'épisode cévenol. Entre 60 à 90 mm d'eau ont été relevés depuis le début de l'épisode sur le département du Rhône selon Météo France et jusqu'à 100 à 115 mm comme à Brignais. En conséquences, des routes ont été coupées comme l'A47 qui relie Lyon à Saint-Etienne est coupée sur le tronçon allant de Ternay à l'échangeur 11 de La Madeleine. La voie ferroviaire entre les deux villes est également impraticable et "il n’est pas possible d’indiquer une heure et un jour de réouverture de l’A47 et de la voie ferroviaire" à ce stade selon la préfecture. La préfecture du Rhône indique aussi qu'un arrêté a été déposée pour la fermeture des établissements scolaires, des crèches et des haltes-garderies sur le territoire de 51 communes du Rhône.

08:24 - Des cumuls jusqu'à 800 mm de pluies en deux jours Les cumuls de pluies observés entre mardi soir et vendredi matin sont colossaux par endroit, notamment en Ardèche. La Chaîne Météo rapporte les cumuls enregistrés : entre 500 et 800 mm sont tombés en Ardèche )547 à Villefort, 663 à Mayres et 800 sur la croix de Bauzon. Dans les Alpes-Maritimes, les cumuls sont nettement moins importants, mais ils sont conséquents tout de même avec 80 à 100 mm enregistrés dans le département, jusqu'à 250 mm à Caussols. Du côté du Limousin, et de la Corrèze essentiellement, ce sont 50 à 80 mm qui sont tombés. Enfin, du côté de l'Ile-de-France et des départements voisins comme l'Eure-et-Loir il est tombé entre 20 et 50 mm de pluie.

08:07 - L'équivalent de 50% des pluies annuelles est tombé en 48 heures en Ardèche L'Ardèche est l'un des départements les plus touchés par les intempéries et les dégâts causés par ces dernières. "C'est près de 50% de ce qui tombe à l'année" qui s'est abattu sur les Cévennes et le bassin d'Annonay a indiqué la préfète du département, Sophie Elizéon sur Franceinfo. "Il y a des villes inondées, et même un certain nombre de villages qui sont coupés en plusieurs parties et qui ne sont pas connectés", a-t-elle précisé sur. "Jamais on n'a connu une catastrophe d'une telle ampleur", a renchérit Olivier Amrane, le président du conseil départemental de l'Ardèche. Les décrues sont amorcées ce vendredi après une nuit plutôt calme, mais elles pourraient être longues. De fait les écoles et les crèches restent fermées dans le département ce vendredi.

07:59 - Plus de 1000 interventions des secours durant les intempéries Les violents intempéries qu'il s'agisse des pluies diluviennes ou des crues importantes ont cause de nombreux dégâts dans plusieurs régions de France. Ainsi, plus de 1000 interventions de secours ont eu lieu selon un communiqué publié jeudi soit par le ministère de l'Intérieur, dont "25 sauvetage de personnes". Pour répondre aux besoin 1500 sapeurs-pompiers ont été déployés appuyés par cinq hélicoptères de la sécurité civile. "Près de 900 personnes ont également pu être mises en sécurité" ajoute également le communiqué.

07:51 - "L'épisode cévenol est terminée" : les alertes rétrogradés dans 15 départements "L'épisode cévenol est terminé" affirme Météo France ce vendredi matin. Mais des averses sont encore attendues dans plusieurs régions, sans être toutefois comparables aux précipations des dernières 48 heures. "Une perturbation s'étend du sud-ouest aux Hauts-de-France", elles pourront être "orageuses et parfois soutenues" en Franche-Comté en Bourgogne et dans le nord de l'Occitanie. Signe que l'épisode cévenol est terminé : déjà 15 départements ont vu leur niveau d'alerte rétrogradé en vigilance jaune. C'est le cas dans le Var, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Haute-Vienne, la Corrèze, l'Aveyron, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, l'Indre et tous les départements de l'Ile-de-France.

07:40 - Fin des alertes rouges, mais encore 18 vigilances orange L'épisode cévenol semble terminé. Météo France a levé les alertes rouges pour pluie-inondation et crue qui persistait dans la Loire, la Haute-Loire, la Lozère et le Rhône dans son bulletin météo de 6 heures ce vendredi. 18 départements restent cependant en vigilance orange pour les pluies, les inondations et les crues. Les alertes pluie-inondation concerne les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Dordogne, le Tarn, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers et le Lot. Quant aux vigilances crues elles portent sur les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Gard, Loire, le Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Pyrénées-Atlantiques et les Landes.

17/10/24 - 23:52 - Après le Sud-Est, le Sud-Ouest ? FIN DU DIRECT - Au-delà des Pyrénées, Météo-France prévoit des pluies et des orages dans le reste du Sud-Ouest cette nuit et jusqu'à vendredi matin. Le service météorologie prévient toutefois que ces pluies "deviendront particulièrement durables en soirée et la nuit suivante", de vendredi à samedi. À quoi s'attendre concrètement ? Des cumuls de 50 à 90 mm de pluie sont envisagés sur l'ensemble de cet épisode, "avec des pointes possibles aux alentours de 100 mm entre le Lot et le Tarn", précise Météo-France.

17/10/24 - 23:36 - Pas de retour au calme avant la mi-journée vendredi dans les Pyrénées ? Toujours dans son bulletin, Météo-France s'attarde sur la situation dans les Pyrénées. Que ce soit dans les Pyrénées-Atlantiques ou les Hautes-Pyrénées, les précipitations vont persister dans les heures qui viennent et finir par "donner des cumuls de pluie très importants, dépassant localement les 100 mm depuis le début de l'épisode". La montagne basque devrait être particulièrement concernée. Quid d'un retour au calme dans les environs ? Une "atténuation" est escomptée "dans la matinée de vendredi près des Pyrénées", indique le service de météorologie.

17/10/24 - 23:07 - Inquiétude dans le Var et les Alpes-Maritimes, le pic d'activité attendu cette nuit Après les images spectaculaires des inondations ce jeudi, Météo-France note dans son dernier bulletin que l'épisode pluvio-orageux "reprend en intensité ce jeudi soir" et prévient que "le pic d'activité est attendu dans les heures à venir" dans ces deux départements. "Encore 60 à 80 mm en peu de temps, voire 100 mm localement sur le relief", pourraient ainsi tomber. Ce nouvel épisode survient alors que de fortes pluies sont déjà tombées et que les sols sont déjà saturés en eau. Météo-France envisage donc des inondations étendues. L'accalmie devrait pour sa part survenir "en fin de nuit de jeudi à vendredi".

17/10/24 - 22:51 - Plus de 1 000 interventions et 25 sauvetages Dans son communiqué, le ministère de l'Intérieur indiquait en début de soirée que plus de 1 000 interventions des secours avaient déjà eu lieu ce jeudi 17 octobre. Pas moins de 25 sauvetages avaient également été réalisés et près de 900 personnes avaient été évacuées.

17/10/24 - 22:33 - Les Hautes-Pyrénées maintenues en alerte orange demain Dans son ultime bulletin du jour, Météo-France indique que les Hautes-Pyrénées, qui devaient initialement basculer en vigilance jaune à minuit, resteront finalement en alerte orange pluie-inondation jusqu'à au moins 6 heures vendredi matin.