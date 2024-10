Des détails sur la météo des vacances ! Il y aura 2 jours de beau temps à ne pas manquer avant la Toussaint

Les vacances de la Toussaint commencent ce samedi 19 octobre. La météo permettra-t-elle d'en profiter ? Les dates à choisir sont déterminantes.

Ce samedi 19 octobre marque le début des vacances scolaires de la Toussaint. Ces dernières s'étaleront sur deux semaines, soit jusqu'au 3 novembre. Les vacanciers espèrent pouvoir profiter d'une météo convenable, après les nombreux épisodes de pluie qui ont marqué ces dernières semaines. Pendant cette première quinzaine d'octobre, les précipitations ont, en effet, été excédentaires de 51%, avec un déficit d'ensoleillement de 20%, selon La Chaine Météo. Un scénario que les vacanciers n'ont pas envie de revivre dans cette seconde partie du mois, même si à cette période, ils ne s'attendent pas à un temps extraordinaire.

Les premières prévisions sont tombées et elles ne sont pas très réjouissantes, en tout cas pas pour tout le monde. Le week-end qui ouvrira les vacances sera ponctué par de la grisaille et des températures en légère baisse. Dimanche, des éclaircies pourraient tout de même s'imposer dans le sud et l'est.

Pour la semaine du 21 au 27 octobre, La Chaine météo opte pour un scénario "optimiste". Un anticyclone pourrait permettre de réduire les perturbations et de faire face à un temps plus calme. Cependant, des perturbations pourraient persister sur le nord-ouest, près de la Manche. Même constat pour Météo-France dans ses tendances : "le temps devrait s'améliorer et s'assécher dans le courant de la semaine. Les températures se maintiennent un peu douces pour la saison".

Le site de prévisions météo prévoit tout de même de belles journées. Et il prend même le risque d'esquisser deux dates à ne pas louper pour un séjour ou une sortie : c'est le mercredi 23 et le jeudi 24 octobre qu'il devrait faire le plus beau (ou le moins mauvais dirons-nous), sur quasiment l'ensemble du pays. Il faudra donc en profiter, d'autant que la semaine s'achèvera avec le changement d'heure, qui raccourcira les journées.

Ce répit pourrait en plus être de courte durée. Des dépressions atlantiques sont attendues pour la deuxième semaine de repos. "Le flux pourrait être orienté au secteur nord-ouest, avec donc une ambiance bien plus fraîche, froide et humide", prévoit La Chaine météo. Une bien triste nouvelle pour les vacanciers et ceux qui espéraient profiter du pont du 1er novembre. Le soleil pourrait toutefois persister au sud. Au vu du délai, ces précisions restent à confirmer.