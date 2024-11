Nouveau prix record de la baguette, la vôtre est-elle plus chère qu'ailleurs en France ?

Le prix de la baguette ne cesse d'augmenter. Il peut monter bien haut car il varie grandement selon les villes et les boulangeries.

A chaque seconde écoulée, ce sont plus de 300 baguettes de pain qui sont vendues et consommées en France, soit près de 10 milliards par an. C'est un produit incontournable de l'Hexagone, la grande majorité des Français en mangeant un peu tous les jours. Si les Français sont toujours de grands amateurs de pain, son prix n'a cessé d'augmenter.

Durant la décennie 2010, le prix de la baguette était plutôt stable, tournant en moyenne autour de 90 centimes. En deux ans, de fin 2020 à fin 2022, une augmentation notable de 6% du prix du pain a été constatée, amenant la baguette à 93 centimes en moyenne. En 2024, le prix moyen de la baguette est tout juste de 1 euro.

Mais il n'est pas rare de la payer plus chère. C'est notamment ce qu'a notifié Hello Fresh, entreprise qui propose la livraison d'ingrédients spécifiques pour réaliser des recettes chez soi, dans une étude basée sur des chiffres de l'INSEE. Celle-ci a été réalisée en début d'automne 2024 dans dix boulangeries des dix plus grandes villes de France.

Premier enseignement : dans les boulangeries étudiées, le prix de la baguette classique a été analysé de près et se décompose ainsi : 48% du prix de la baguette est versé dans les salaires des travailleurs de la boulangerie, 22% pour la farine, 11% pour les loyers, 6% pour les taxes, 5% pour l'énergie ainsi qu'une marge moyenne de 8%. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française justifie donc les hausses de prix par la revalorisation des salaires, la hausse du cours du blé et du prix de la farine ou encore de l'énergie.

Mais l'étude permet aussi de savoir si vous payez votre baguette plus chère qu'ailleurs en France. Et elle met en évidence de grandes différences de prix selon les villes. Dans un top 10 des grandes villes françaises selon le prix de la baguette, seule Marseille, placée en dixième position, propose une baguette en dessous d'un euro en moyenne (0,97€). Le prix le moins cher relevé dans l'une des boulangeries marseillaises étudiées est même de 80 centimes.

De la neuvième à la cinquième place, on retrouve respectivement Nantes (1,03€), Toulouse (1,04€), Lyon (1,05€), Montpellier (1,07€) et Nice (1,08€), avec une baguette à moins de 1,10€. Lille et Bordeaux proposent leur baguette à 1,10€ pour la commune du nord et 1,12€ pour la ville du sud-ouest. Enfin, deux villes prennent la tête du classement avec le même prix moyen de 1,19€. Sans trop de surprise, Paris est la ville où la baguette coûte le plus cher, mais ce qui est plus surprenant, c'est que la capitale est ex aequo avec Strasbourg.

C'est bien dans la ville lumière que la baguette la plus chère a été trouvée : elle était proposée à 1,45€, et ce dans plusieurs boulangeries. "Malgré son prix moyen similaire, Strasbourg ne présente pas de baguettes à un prix aussi élevé, offrant une plus grande homogénéité des tarifs", a expliqué Hello Fresh auprès de RMC. L'échantillon de l'étude ayant en plus été limité.