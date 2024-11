"J'avais honte" : pourquoi Antoine Dupont a très longtemps caché ses origines

Considéré comme le meilleur joueur français de l'histoire et l'un des meilleurs au monde, Antoine Dupont a des origines qu'il a longtemps cachées.

Antoine Dupont est ce qu'il se fait de mieux dans la planète rugby en France. Le demi de mêlée, capitaine du XV de France, a également été élu meilleur joueur du monde en 2021. On pourrait même être étonné de ne le voir qu'une seule fois dans ce palmarès tellement il est dominateur depuis plusieurs saisons.

Lors de l'été 2024, il a ajouté une nouvelle corde à son arc en intégrant l'équipe de rugby à 7 pour tenter de chercher l'or olympique, quelques mois après la désillusion de la Coupe du monde en France. Une mission rondement menée, puisque le joueur du Stade Toulousain a remporté le titre olympique, étoffant encore son palmarès. De quoi attirer encore un peu plus l'attention sur lui, sa personnalité, sa vie privée, ses origines...

Car le parcours du joueur est finalement assez méconnu, Antoine Dupont étant jusqu'ici resté très secret sur sa vie en dehors des terrains. En 2023, un documentaire de France Télévisions, "Premières Danses - Antoine Dupont, des copains et un ballon", lève un peu le voile en marge du Mondial de rugby. Plus récemment, Antoine Dupont a lâché quelques confidences, notamment sur son père, dans "Les rencontres du Papotin" sur la même chaîne. Ce qui a permis au grand public de mieux connaître le héros du ballon ovale.

Né à Lannemezan, dans les Hautes Pyrénées, Antoine Dupont a passé toute son enfance à Castelnau-Magnoac, dans une famille d'agriculteurs, comme il l'a également expliqué dans une vidéo du média Brut il y a quelques mois. Mais ces origines, il n'a pas voulu les dévoiler pendant de longues années au plus haut niveau, reconnaissant avoir longtemps ressenti une forme de honte pour ce milieu rural modeste.

"Quand j'étais petit, on avait presque honte de dire qu'on était paysans. La connotation était toujours négative, je me souviens qu'à l'école, pour écrire le métier de mes parents, j'écrivais hôtelier-restaurateur et je n'écrivais pas agriculteur. Et aujourd'hui on arrive à être fiers et à plus valoriser cela", a-t-il notamment expliqué.

Pourtant, c'est peut être grâce à ce milieu qu'Antoine Dupont est devenu un joueur de rugby avant de créer sa légende sur les terrains. "Le rugby avait une grosse connotation à l'époque puisque la plupart des clubs sont dans le Sud-Ouest et beaucoup assimilaient cela à un sport de campagne, surtout dans les années 1970-1980."

Pour la petite histoire, Clément, le frère d'Antoine Dupont, travaille aujourd'hui en tant qu'éleveur de porcs noirs pour perpétuer la tradition familiale alors qu'Antoine Dupont l'affirme : il n'est pas le plus courageux au milieu des bêtes. "Je ne suis pas le plus courageux, franchement, je ne vais pas te mentir. Si je n'ai pas un bâton dans les mains quand je rentre dans le champ, je ne suis pas serein." Voilà au moins une chose capable de le faire douter.