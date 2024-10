Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 29 octobre 2024, 85 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, la Française des jeux propose 85 millions d'euros aux participants. Ne reste plus qu'à trouver les résultats...

Qui dit tirage Euromillions, dit forcément belle cagnotte. Et ce mardi 29 octobre 2024, le ou la potentielle gagnante pourrait bien repartir avec un jackpot particulièrement alléchant. En effet, ce sont désormais 85 millions d'euros qui sont mis sur la table par la Française des jeux et ses homologues européens. Attention cependant, en ne jouant qu'une combinaison classique, soit cinq chiffres et deux numéros étoile, vos chances seront de l'ordre d'une sur un peu plus de 139 millions. Se munir de grigris et autres porte-bonheur pourrait donc s'avérer utile tant trouver les résultats Euromillions relève de l'impossible. Mais après tout, qui ne tente rien n'a rien !

Le saviez-vous ? Jeudi 31 octobre, en plus du tirage de l'EuroDreams qui permettra, potentiellement, à un joueur de recevoir 20 000 euros pas mois pendant 30 ans, la Française des jeux organise également un tirage du Loto. Ce Super Loto d'Halloween promet de faire remporter jusqu'à 13 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout ! En temps normal, 10 codes de 20 000 euros sont tirés au sort à chaque tirage. Jeudi, ils seront 50 à faire des heureux. Pour ceux qui seront tentés, il est possible de jouer sans plus attendre !