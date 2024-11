Grèves de novembre 2024 : agriculteurs, SNCF... Les dates des perturbations se précisent

La SNCF, les agriculteurs, le secteur aérien et même les fonctionnaires ont appelé à la grève durant le mois de novembre. Des mobilisations sont déjà prévues à plusieurs dates et elles pourraient durer jusqu'à la fin de l'année.

Le mois de novembre s'annonce chargé en mouvements sociaux alors que plusieurs appels à la grève ont été lancés pour les jours à venir. Les exploitants agricoles qui expriment leur colère, seulement quelques mois après une mobilisation qui avait duré plusieurs semaines en début d'année, et réclament de pouvoir vivre de leur métier après une année difficile au niveau des récoltes et alors qu'une crise sanitaire touche les élevages. Mais bien d'autres secteurs se mobilisent contre des plans sociaux et des mesures budgétaires servant l'Etat et se recherche de 60 milliards d'euros d'économie.

Plusieurs appels à la grève de secteurs n'ayant rien à voir les uns avec les autres ont été lancés au moins quatre sont prévus dans la semaine du 11 au 17 novembre. D'autres sont annoncés pour les semaines suivantes. Et le bal des grèves commence ce mardi 12 novembre qui a déposé un préavis de grève en vigueur jusqu'à l'aube du mercredi 13 novembre. La régie de transport francilien s'oppose à l'ouverture à la concurrence pour les bus de le RATP qu'elle considère comme un "prétexte à des attaques incessantes sur les effectifs, sur [les] conditions de travail et sur [les] rémunérations". Toutefois, le mouvement de grève ne doit avoir aucun impact sur la circulation des transports en Ile-de-France comme l'a précisé la RATP à Libération. Les autres appels à la mobilisation en revanche pourraient entrainer des perturbations.

Grève des pilotes de ligne le 14 novembre

Le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), largement majoritaire dans la profession, appelle à la grève ce jeudi 14 novembre. Une grève qui s'accompagne d'un appelle à manifester devant l'Assemblée nationale contre la proposition du gouvernement de prélever "un milliard d'euros supplémentaire par an sur le secteur aérien" via des taxes. L'initiative a été relayée par plusieurs autres syndicats - l'UNSA transport, l'UNSA PNC, la CFE-CGC FNEMA, l'UNAC, le SNPNC-FO et FEETS-FO - qui invitent "tous les salariés du secteur aérien à venir manifester leur désaccord avec cette taxation mortifère pour les emplois" du secteur aérien.

Les députés ont voté l'alourdissement de la fiscalité sur les billets d'avion, en limitant la mesure à une durée d'un an et excluant les vols vers l'Outre-mer et la Corse du dispositif. Les billets devraient augmenter de 2€60 à 9€50 par personne pour les vols européens, de 7€50 à 15€ pour les destinations intermédiaires et de 7€50 à 40€ pour les vols longs courriers selon le rapporteur général du Budget, Charles de Courson.

Mobilisations des agriculteurs à partir du 15 novembre

Les mobilisations des agriculteurs ont repris par endroit avec des actions coup de poing dans certains départements, mais le mouvement risque de prendre de l'ampleur à compter de la mi-novembre à l'appel des deux syndicats majoritaires, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA). Les organisations invitent les exploitants agricoles à mener des actions sur tout le territoire. Elles préviennent que sans réponse rapide et satisfaisante de l'Etat, elles pourraient durcir le ton en bloquant des routes et la circulation du fret alimentaire, comme en début d'année. Cette contestation se déroule à quelques mois des élections professionnelles dans le secteur agricole, alors que le gouvernement assure avoir mis en place les deux tiers des mesures promises après la contestation de janvier.

Les fortes pluies, qui ont fait baisser les récoltes de céréales de 40% et les mobilisations du début d'année qui sont restées sans réponse passent mal. A cela s'ajoute les négociations sur un accord entre le Mercorsur (alliance économiques des pays d'Amérique du sud) et l'Europe. La France s'oppose à la signature de l'accord poussé par des voisins européens et les agriculteurs font pression pour que l'accord qui lui serait défavorable et entrainerait de la concurrence déloyale ne passe pas.

Grève à la SNCF du 20 au 22 novembre, puis en décembre ?

Les syndicats de cheminots ont également appelé à la grève de la soirée du mercredi 20 novembre jusqu'à la matinée du vendredi 22 novembre. Plusieurs organisations syndicales, dont la CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots, préviennent que cette mobilisation est "un ultimatum" avant "un mouvement de grève plus long et plus fort en décembre" si le gouvernement et la SNCF ne répondent pas à leurs revendications. Elles ont d'ailleurs déposé un préavis de grève illimitée à partir du mercredi 11 décembre qui sera renouvelable par tranche de 24 heurs. A la SNCF, ce sont le démantèlement annoncé de Fret SNCF et les modalités de l'ouverture à la concurrence des lignes régionales qui poussent à la mobilisation.

Les fonctionnaires dans la rue début décembre

Du côté de la fonction publique, la FO et la CGT appellent à la grève, mais le mouvement n'est pas encore clairement défini. Les deux syndicats ont été invités à une réunion avec le ministre de la Fonction publique, Guillaume Kasbarian, qui s'est soldé par une échec. Le ministre veut allonger le délai de carence de la fonction publique à trois jours, contre un actuellement. "On va prendre le jeu du ministre au mot : trois jours de carence, trois jours de grève", a répondu le secrétaire général de l'UIAFP-FO, Christian Grolier. Le jour du mouvement de grève n'a pas encore été communiqué, mais les leaders syndicaux ont évoqué la possibilité d'une mobilisation "début décembre".