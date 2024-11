France - Israël : des tensions qui augmentent et un dispositif hors norme

Une semaine après les violences antisémites à Amsterdam, le préfet de police prévoit un dispositif afin de sécuriser le Stade de France pour le match France - Israël.

C'est "une question de principe" pour Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. La rencontre entre la France et Israël en Ligue des nations doit bien se dérouler, et avoir lieu au Stade de France. Un dispositif sécuritaire va être mis en place jeudi 14 novembre pour le match, marqué par des tensions géopolitiques conséquentes. En plus d'un contexte de guerre mené au Proche-Orient par Israël, la rencontre va se dérouler tout juste une semaine après les violences antisémites survenues à Amsterdam. Et après qu'un tifo "Free Palestine" a été déployé au Parc des Princes.

Une manifestation pro-israélienne est par ailleurs prévue à Paris mercredi, la veille du match, par un mouvement juif international. "Nous sommes scandalisés par ce qui s'est passé à Amsterdam et par la réaction des gouvernements", a affirmé le président de l'organisation parapluie du Betar mondial, Yigal Brand, dans un communiqué. Et d'ajouter : "Nous sommes de fiers sionistes et n'avons pas à nous excuser (…) Nous nous rassemblerons mercredi à Paris et jeudi au match de football qui est également menacé par les djihadistes." Le ministre israélien d'extrême droite, chargé des Finances, Bezalel Smotrich, participera à la manifestation.

4 000 forces de l'ordre mobilisées

"Il faut à tout prix éviter d'avoir les mêmes scènes chez nous", explique une source sécuritaire au Parisien. "On sera regardé dans le monde entier. C'est comme pour les JO ou presque : il ne faut pas se rater." Comme mesure pour limiter les regroupements, il a été décidé que les commerces, dont restaurants et bars, qui entourent le parvis du Stade seront fermés dès 15h45, soit cinq heures avant la rencontre.

Pour s'assurer que tout se passe bien, le préfet de police de Paris a également décidé de ne pas lésiner sur la mobilisation des forces de l'ordre. "Il y aura un double contrôle, un périmètre de sécurité autour du stade antiterroriste. On aura en tout 4 000 personnes sur le dispositif", a-t-il détaillé dimanche sur BFMTV. À quoi s'ajoutent 1 600 agents de sécurité de la FFF (Fédération française de football), contre 1 200 à 1 300 habituellement. Pas de quoi convaincre les autorités israéliennes qui recommandent à leurs citoyens de ne pas aller au match France-Israël, rapporte toutefois Le Parisien.

Contrôle d'identité, fouille et palpation

Un dispositif de sécurité important, pour peu de spectateurs attendus. Seules 20 000 personnes sont attendues jeudi soir par la FFF, contre une capacité théorique du Stade de 80 000. Et pour ceux qui viennent, il faudra prévoir un contrôle d'identité, une fouille et une palpation, a indiqué Laurent Nunez. Les billets sont strictement nominatifs. Plusieurs choses ont également été interdites :

Les sacs à dos.

Les contenants avec du liquide comme les bouteilles, les gourdes.

Les drapeaux palestiniens - seuls les drapeaux français et israéliens sont autorisés.

Le président Emmanuel Macron a par ailleurs prévu d'assister à la rencontre jeudi soir. Un "geste de solidarité et de fraternité", selon l'entourage du chef de l'État au Parisien, qui intervient dans un contexte géopolitique tendu. Et un incident diplomatique survenu en Israël durant la visite du ministre des Affaires étrangères français, qui a valu la convocation de l'ambassadeur de l'État hébreu en France.