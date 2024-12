Cyclone à Mayotte, en direct : Macron s'emporte face à la colère des sinistrés et prolonge son séjour

Emmanuel Macron passe une deuxième journée Mayotte ce vendredi 20 décembre. Il doit se rendre dans des bidonvilles détruits par le cyclone Chido il y a près d'une semaine. Pris à partie à plusieurs reprises, le chef de l'Etat a eu des échanges tendus avec les Mahorais ces dernières heures.

En direct

10:14 - Les habitants interpellent Macron sur la distribution de l'eau Emmanuel Macron a été à nouveau interpellé par des Mahorais sur la distribution de l'eau à Mayotte ce vendredi matin. "Ca fait six jours qu'on est touché et on ne voit pas venir les packs d'eau", a lancé un Mahorais au chef de l'Etat en visite à Tsingoni, une commune de Grande-Terre. Si de l'eau a été acheminée, les habitants de la commune n'ont pas été prévenus qu'une cargaison de bouteilles d'eau avait été livrée sur le terrain de foot et le Mahorais a estimé auprès d'Emmanuel Macron que "ce n'est pas la meilleure formule". Réponse d'Emmanuel Macron : les premières distributions ont été faites dans l'urgence, mais désormais de l'eau et des médicaments sont distribués chaque jour.

09:49 - Emmanuel Macron va présider une réunion de crise Emmanuel Macron a prévu de présider une réunion de crise pour clôturer son déplacement à Mayotte. Le rendez-vous est prévue à 10h30 (heure de Paris) et doit réunir les ministres et services concernés qui seront présents par visioconférence. Cette réunion de crise doit "conclure le déplacement et transmettre au gouvernement aux administrations les actions utiles à prendre", a précisé l'Elysée

09:28 - Des zones de Mayotte toujours pas réapprovisionnées en eau ou en nourriture Si de l'aide humanitaire est arrivée jusqu'à Mayotte, elle n'a pas été distribuée dans toutes les villes et villages de l'île. Dans certains bidonvilles plus difficiles d'accès car installés à flan de montagne et entourés de chemin boueux difficilement praticable après le passage du cyclone, comme celui de Majikavu, les habitants sinistrés s'organisent comme ils peuvent en attendant de recevoir des vivres qui deviennent de plus en plus urgentes. Des dizaines de familles se réfugient dans le seul établissement qui a tenu, une école, rapporte franceinfo. "On ne nous donne ni eau, ni nourriture ! Personne n'est venu nous aider !", crie-t-elle au micro de reporter ajoutant : "Il y a des enfants qui sont malades aussi à cause de l'eau que l'on boit". Ces sinistrés reçoivent l'aide d'une association mahoraise qui avait fait des provisions avant le cyclone, mais c'est insuffisant pour nourri tout le monde.

08:52 - Il est difficile d'avoir un bilan "plus juste" à Mayotte prévient la ministre de la Santé démissionnaire Près d'une semaine après le passage du cyclone Chido à Mayotte, il reste difficile d'avoir un bilan "plus juste" du nombre de victimes indique Geneviève Darrieussecq, ministre démissionnaire de la Santé et de l'Accès, sur Franceinfo. Le bilan pourra être précisé avec le début des investigations sur le terrain et "le préfet a mis en oeuvre, une mission particulière dans ce sens là" a prévenu la ministre. Geneviève Darrieussecq a rappelé qu'un pont sanitaire a été mis en place entre Mayotte et La Réunion et a permis d'évacuer "109 patients" pour assurer la continuité de leur prise en charge. Alors que le système de soins à Mayotte est lourdement dégradé, de fait 170 soignants doivent arrivés à Mayotte et déjà une centaine de soignants sont sur place a déclaré la ministre démissionnaire. A noter que l'hôpital de campagne monter en urgence doit commencer à recevoir des patients.

08:45 - 14 millions d'euros récoltés pour Mayotte pour la Fondation de France La Fondation de France annonce avoir récolté 14 millions d’euros depuis le lancement de son appel aux dons pour Mayotte. Le directeur de l'action philanthropique de l'organisation, Alexandre Giraud, évoque un "élan de générosité exceptionnel" : "C’est le plus gros démarrage de collecte d’urgence en si peu de temps à la Fondation de France".

08:27 - Des villages de Mayotte réalimentés en eau eu fur et à mesure Plusieurs villages de Mayotte tels que Pamandzi, Mtsangaboua ou Longonio nt pu être réalimentés en eau ou s'apprêtes à l'être dans les prochaines heures. Mais la situation reste difficile à Mamoudzou, la préfecture, ou à Dembeni explique Mayotte La ère qui rappelle que le réseau d'eau est très endommagé et que le transfert d'eau est empêché faute d'électricité dans les pompes. Actuellement la capacité de production atteint la moitié des performances totales, soit 20 000 m3/j. Si quatre unités de production sur cinq sont fonctionnelles, mais de nombreux captages et forages sont hors service ou inaccessibles.

08:09 - Bayrou vise la reconstruction de Mayotte en "deux ans" Il n'est pas a Mayotte mais a promis de s'y rendre une fois que son gouvernement sera formé. Le Premier ministre a appelé à une reconstruction rapide de l'archipel hier soir sur le plateau de France 2 : "Je pense qu'il faut se fixer un délai beaucoup plus bref que les cinq années" prévues pour la reconstruction de Notre-Dame a-t-il déclaré reprenant la comparaison faite par Emmanuel Macron. "Je dis peut-être deux ans. J'espère qu'on y arrivera. C'est une tâche surhumaine, immense", a ajouté François Bayrou.

08:05 - Macron encore à Mayotte pour visite des bidonvilles ravagés Emmanuel Macron a décidé de prolonger son séjour à Mayotte, de passer la nuit sur l'archipel et de visiter un bidonville ravagé par le cyclone Chido il y a près d'une semaine. "J'ai décidé de dormir ici parce que je considérais que compte tenu ce que vit la population", repartir le jour-même aurait pu "installer l'idée qu'on vient, on regarde, on s'en va", expliquait-il hier à la presse. Une décision qu'il présente comme "une marque de respect, de considération", alors que plusieurs sinistrés ont exprimé leur colère et leur sentiment d'abandon.

08:00 - "Je n'y suis pour rien" : autre échange tendu entre Macron et les Mahorais Autre échange et autres tensions hier soir entre Emmanuel Macron et le chef de l'Etat. Emmanuel Macron a été vivement pris à partie et hué dans la soirée à Pamandzi, sur l'île de Petite-Terre face à Mamoudzouau. Hué par les sinistrés qui ont entonné des "Macron démission !", le président de la République a soutenu aux habitants : "Je n’y suis pour rien pour le cyclone, vous pouvez me le reprocher, c’est pas moi".

08:00 - "Si ce n'était pas la France, vous seriez 10000 fois plus dans la merde", lâche Emmanuel Macron La première journée d'Emmanuel Macron à Mayotte a été marquée par plusieurs tensions entre le chef d'Etat et les sinistrés mahorais. Ces derniers ont parfois hué le président de la République, appelé à sa démission et pointé l'insuffisance de l'aide. Des messages entendus, mais pas toujours appréciés par Emmanuel Macron qui s'est emporté face à la foule comme le montre des images captées par Brut. Alors qu'une habitante reprochait au chef de l'Etat de "dire que tout va bien alors que tout va mal", il a démenti et répondu : "Pourquoi vous me faites dire ça ? Tout le monde se bat, vous avez vécu quelque chose de terrible. N'opposez pas les gens ! Si vous opposez les gens, on est foutus ! Parce que vous êtes content d'être en France!. Si ce n'était pas la France, vous seriez 10.000 fois plus dans la merde !". Et Emmanuel Macron d'ajouter qu'il "n'y a pas un endroit dans l'océan Indien où on aide autant les gens". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brut (@brutofficiel)