Cyclone à Mayotte : un bilan humain désastreux, des survivants sans eau ni nourriture

Mayotte "risque une crise sanitaire" prévient le conseil départemental de l'archipel trois jours après le passage du cyclone Chido. Alors que des habitants souffrent de soif et de faim, la prolifération de maladies est également redoutée. Le bilan humain, déjà lourd, risque de s'aggraver au fil des recherches.

En direct

09:58 - L'absence de François Bayrou à Mayotte remarquée L'absence du Premier ministre à Mayotte s'est faite remarquer hier, d'autant plus que pendant que le ministre de l'Intérieur s'entretenait avec les secours, François Bayrou se rendait à Pau, ville dont il est le maire, pour assister au conseil municipal. "J'aurais préféré que le premier ministre prenne l’avion pour Mayotte" a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sur Franceinfo. Un avis partagé par le communiste Fabien Roussel sur BFMTV. La Premier ministre a indiqué lundi soir qu'il se rendre sur l'archipel prochainement sans préciser la date.

09:44 - Toutes les zones déblayées, les recherches débutent Alors que plusieurs zones étaient encore inaccessibles ces dernières heures, le général de gendarmerie Lionel Lavergne a indiqué sur BFMTV que 800 gendarmes sont actuellement mobilisés à Mayotte pour aider les opérations de secours. Il a assuré que "tout le réseau structurant a été déblayé pour permettre au secours d'accéder à toutes les zones y compris les zones plus isolés" et rechercher des victimes ou des survivants. Les recherches dans les décombres doivent d'ailleurs débuter ce mardi avec notamment des équipes cynophiles. Les recherches vont se concentrer dans certains bidonvilles comme ceux situés sur les hauteurs de Mamoudzou.

09:30 - "Il faut avoir le courage de faire appel à l'aide internationale" lance Roussel à Macron "J'ai pris l'initiative ce matin d'interpeller directement le président de la République. Je lui demande, je l'exhorte, à mettre en place rapidement les mesures d'urgence pour l'hébergement où des centaines de milliers de personnes qui sont dans le dénuement le plus complet. Ils manquent d'hébergement, de vivres, de nourriture. Même les secours ne sont pas hébergés", a déclaré Fabien Roussel sur BFMTV en interpellant Emmanuel Macron. "Il faut avoir le courage de faire appel à l'aide internationale et aux ONG qui savent monter les campements en urgence", a-t-il ajouté estimant que l'Etat "prend du retard" pour porter assistance et qu'il "y a besoin de centaine et de centaine de secours pour aller dans les villages".

09:14 - Un couvre-feu bientôt mis en place à Mayotte Un couvre-feu va être mis en place à partir de ce soir de 22 heures jusqu'à 4 heures selon les informations de BFMTV confirmées par Le Parisien après une demande des parlementaires locaux. Une demande qui aurait également été instruite par le président de la République selon BFMTV. Pour l'heure le ministère de l'Intérieur ne fait mention d'aucun couvre-feu.

09:01 - 25 personnes évacuées vers la Réunion "Vingt-cinq premières évacuations sanitaires de patients en situation urgente" ont eu lieu lundi entre Mayotte et La réunion a fait savoir la ministre démissionnaire, Geneviève Darrieussecq. D'autres opérations similaires vont s'organiser "dans les jours qui viennent", a également prévenu la ministre. Ces évacuations doivent permettre la poursuite de la prise en charge des patients et désengorger les centres de soins sur place où "la situation du système de soins est très dégradée" à Mayotte. Pour rappel le seul hôpital de l'île a été "très endommagé" et les centres médicaux sont "inopérants".

08:50 - Mayotte "risque une crise sanitaire" prévient le conseil départemental "En plus de la crise que nous connaissons, on risque aussi très prochainement une crise sanitaire", a estimé Ben Issa Ousseni, le président du conseil départemental de Mayotte, sur Mayotte La 1ère. Il point le manque d'accès à l'eau potable qui risque de favoriser la prolifération de maladies, comme le choléra présent sur l'île depuis plusieurs mois ou encore la dengue ou le chikungunya qui se transmettent par les moustiques. D'autres maladies transmises par les rats et autre rongeurs sont aussi redoutées. Des patients touchés par ces pathologies pourraient être difficilement pris en charge alors que les centres de soins ont également été en partie détruit pas le cyclone. Cette crise sanitaire pourrait également s'accompagner d'un risque de "famine" selon Ben Issa Ousseni alors qu'une partie des Mahorais souffrent déjà de la faim et de la soif selon la députée Salama Ramia.

08:38 - Pas de nouveau bilan, mais un grand nombre de victimes redouté Le bilan humain du cyclone Chido est toujours compliqué à évaluer car toutes les routes n'ont pas été rouvertes, que les recherches sont loin d'être finie dans les décombres et que des inhumations ont déjà pu avoir lieu pour des victimes musulmanes qui selon la religiondoivent être enterrées 24 heures après la mort ou la découverte du corps. Le denier bilan officiel date de lundi soir et fait état de 21 décès à l'hôpital en plus de "45 blessés en urgence absolue" et de "1 373 blessés en urgence relative". Le bilan risque encore de s'alourdir gravement prévient le général Lionel Lavergne sur BFMTV. Le préfet de l'île estiment que les victimes pourraient se compter par "centaines", voire par "milliers". Le bilan pourrait s'alourdir dès aujourd'hui avec le début des recherches dans les décombres des bidonvilles notamment ceux situés sur les hauteurs de Mamoudzou comme la indiqué le maire de la préfecture sur RFI.