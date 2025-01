Le dessin très fort de Charlie Hebdo, 10 ans après l'attentat terroriste

Dix ans après l'attentat terroriste ayant visé la rédaction de Charlie Hebdo, le journal satirique se dit "increvable" sur la Une de son numéro spécial, avec un dessin fort, à paraître ce mardi 7 janvier.

"La satire possède une vertu qui nous a aidés à traverser ces années tragiques : l'optimisme", souligne Riss, le directeur de la publication de Charlie Hebdo dans l'édito du numéro historique, disponible en kiosque ce mardi 7 janvier, dix ans jour pour jour après l'attentat des frères Kouachi, Français d'origine algérienne qui avaient prêté allégeance à Al-Qaïda.

Douze personnes, dont huit membres de la rédaction, ont perdu la vie lors de l'attentat ayant eu lieu dans les locaux de l'hebdomadaire, situés alors dans le XIème arrondissement de Paris. Parmi les morts figuraient le dessinateur Charb, ainsi que deux légendes de la caricature en France, Cabu et Wolinski.

Dans ce Charlie historique, consulté en exclusivité par l'Agence France-Presse, ce lundi 6 janvier, le journal satirique se dit "increvable !". En Une est dessiné un lecteur dévorant avec joie ce nouveau numéro, assis sur un fusil d'assaut. Composé de 32 pages, dont quatre dédiées aux caricatures de Dieu envoyées par des dessinateurs du monde entier, le journal revient sur ces dix dernières années marquées par une "situation géopolitique" qui s'est "aggravée" selon Riss.

© Charlie Hebdo

"Aujourd'hui, les valeurs de Charlie Hebdo, comme l'humour, la satire, la liberté d'expression, l'écologie, la laïcité, le féminisme pour ne citer que celles-ci, n'ont jamais été autant remises en cause", affirme-t-il en évoquant une démocratie "menacée par des forces obscurantistes renouvelées". Malgré tout, ce numéro est l'occasion pour le directeur de la publication de Charlie Hebdo d'être optimiste vis-à-vis de l'avenir : "Si on a envie de rire, c'est qu'on a envie de vivre. Le rire, l'ironie, la caricature sont des manifestations d'optimisme. Quoi qu'il arrive de dramatique ou d'heureux, l'envie de rire ne disparaîtra jamais", conclut-il.

Ce n'est donc pas un hasard si les résultats d'un sondage Ifop pour la fondation Jean-Jaurès accompagnent la couverture. Réalisé en juin 2024, il indique que 76% des Français estiment que "la liberté d'expression est un droit fondamental, (et que) la liberté de caricature en fait partie". Selon le rédacteur en chef Gérard Biard, interrogé par Ouest-France, les résultats de cette étude montrent "que la population française qu'on croit moins tolérante à cette liberté l'est largement et de plus en plus".

Pour cause, Charlie était la cible de menaces djihadistes depuis la publication de caricatures du prophète Mahomet en 2006. En réponse, le journal a relancé fin 2024 un concours international sur le thème #RiredeDieu pour lequel il a reçu environ 350 dessins. Dans ce numéro spécial, imprimé à 300 000 exemplaires et en vente deux semaines au prix de 5 euros, il publie "les plus efficaces et les plus aboutis".