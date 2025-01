Le coup de froid dure ! Jusqu'à cette date, les températures sont glaciales en France

Un coup de froid de plusieurs jours s'abat sur la France avec des températures négatives au réveil et d'importantes gelées.

Après une semaine perturbée, le temps se calme en France ce lundi 13 janvier, avec le soleil qui s'impose quasiment partout au fil de la journée, une fois la grisaille matinale passée. Il est toutefois accompagné d'un grand froid. Les températures allaient de -7 à -2 ce lundi au matin sur les trois quarts du pays, selon La Chaine Météo. Sur le pourtour méditerranéen, il fait autour de 0 degré celsius. Sur une bonne partie du pays cet après-midi, les températures ne dépasseront pas les 3 degrés, à part autour de la Méditerranée où cela peut monter jusqu'à 8 degrés.

Ces valeurs sont ainsi entre 3 et 5 degrés en dessous des normales de saison. Les gelées de nuit se sont aussi généralisées sur le pays. C'est un réel "coup de froid" qui s'est ainsi installé en France, mais qui est assez classique en plein hiver. Le mistral et la tramontane soufflent de la vallée du Rhône au Roussillon en passant par la Provence, accentuant le ressenti glacial.

Ce lundi, Météo-France a ainsi placé plusieurs départements en vigilance jaune grand froid, qui font face à des minimales négatives et à des températures qui peinent à grimper. Ils sont au nombre de 34 : Aveyron, Lozère, Cantal, Haute-Loire, Loire, Saône-et-Loire, Nièvre, Jura, Yonne, Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Haute-Marne, Aube, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Territoire de Belfort, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, Meuse, Ardennes, Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Indre, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée et Loire-Atlantique. Ceci étant, selon Météo-France, "les températures restent froides mais ne constituent pas un phénomène météorologique dangereux".

© La Chaine météo

Cette vigilance est maintenue pour mardi. La journée est, en effet, la plus froide de la semaine. Le beau temps persistera après les brouillards givrants du matin. A partir de mercredi, la grisaille sera de retour au nord de la Seine, dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France particulièrement. Les températures seront encore négatives en matinée sur une partie du territoire, mais grimperont entre 3 et 14 degrés l'après-midi. Il fera encore très froid à l'est, alors que dans le sud-est, les températures seront plus douces l'après-midi. Cette date marque malgré tout un grand changement.

Plusieurs degrés seront progressivement gagnés en journée en deuxième partie de semaine pour rejoindre les normales de saison en fin de week-end. La semaine prochaine, les températures devraient même dépasser les normales de saison. Ce coup de froid ne devrait donc pas durer plus de quelques jours : dimanche prochain, c'est fini !