Météo : 26 départements en alerte "grand froid", les prévisions détaillées

Près d'un tiers des départements français sont placés en vigilance jaune "grand froid" ce mardi par Météo France. Les gelées devraient à nouveau s'intensifier en fin de semaine.

L'hiver est bien là. En raison d'un anticyclone situé au nord de l'Europe et d'un air froid et sec en basses couches, le froid s'est abattu sur la France en ce début de semaine, et particulièrement ce mardi 14 janvier 2025. Ce matin, Météo France place pas moins de 26 départements en vigilance jaune pour "grand froid", notamment sur le quart est du pays. Cette alerte a débuté à 10 heures, et est pour l'instant prévue jusqu'à minuit.

Les départements concernés sont les suivants : Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Indre, Cher, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre, Yonne, Loire, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Aube, Jura, Doubs, Haute-Saône, Haute-Marne, Marne, Meuse, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Ardennes.

Jusqu'à -10°C ce mardi dans le Massif central

Des gelées ont été constatées jusqu'en plaines, avec des minimales autour de -10°C par endroits "depuis les contreforts du Massif central jusqu'à la façade est", précise Météo France. Attention, des brouillards givrants sont également présents des Pays de Loire aux Hauts-de-France, et localement dans la vallée de la Garonne. Météo France relève également -8,4°C à Béziers, dans l'Hérault, ce mardi matin. Selon France Info, il fait "4,2°C plus froid que la moyenne des températures mesurées le 14 janvier entre 1971 et 2000".

"En journée, les températures maximales restent bien basses. Elles ne dépassent pas 1 à 5 degrés en général dans les terres, localement 0 à l'est. Elles sont en légère hausse entre 5 et 8 degrés sur les côtes de la Manche et au pied des Pyrénées. Elles atteignent 10 à 15 degrés sur la bordure méditerranéenne", indique Météo France dans son bulletin journalier.

De nouvelles gelées en fin de semaine

La nuit suivante, de mardi à mercredi, "une masse d'air plus doux mais plus humide progressera sur le nord du pays. Cela se traduira par une forte nébulosité sur la moitié nord, avec quelques bruines possibles". "On surveillera en fin de nuit et en marinée un risque de faibles précipitations sur sols gelés dans le nord. En effet, les gelées, même en baisse, seront encore très fréquentes. Elles seront nettement plus faibles jeudi, mais devraient de nouveau s'intensifier en fin de semaine", poursuit la station météorologique.