Il ne faut pas jeter ses bouteilles en plastique de cette manière, presque tout le monde le fait

Avec 25 millions de bouteilles jetées quotidiennement en France, les règles du recyclage interrogent. Beaucoup se trompent et font le mauvais geste.

Le recyclage est en progrès en France. Avec un taux de tri passé de 40% en 2010 à 50% en 2020, le gouvernement note des progrès significatifs dans le secteur des déchets municipaux grâce au développement de la collecte. Pour poursuivre dans cette voie, la loi du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, prévoit d'ailleurs la fin des plastiques à usage unique d'ici à 2040 dans l'Hexagone.

Si des mesures sont prises pour induire des changements dans les modes de consommation et de production, certaines habitudes de recyclage demeurent moins évidentes qu'il n'y paraît. Et avec 345 millions de tonnes (Mt) de déchets produits en France en 2022, cette question est plus que jamais d'actualité.

Beaucoup d'erreurs sont commises en matière de recyclage, mais l'une des plus courantes concerne sans doute les bouteilles en plastique. Doit-on les rouler ou encore les plier avant de les jeter dans la poubelle de tri ? Il convient de suivre quelques recommandations pour ne pas nuire au recyclage, rapporte Ouest France. Mais attention au mauvais geste qui revient à écraser les bouteilles !

Selon l'entreprise spécialisée dans le recyclage Citeo, "la bouteille peut être triée sans être compactée", mais si l'on choisit de l'écraser pour gagner de la place, attention, il faut effectuer "un compactage modéré, fait à la main". Et pour cause : si le traitement de nos déchets dans les centres de tri est largement automatisé, les machines ne sont pas toutes égales au moment de distinguer les déchets.

"Après un passage dans la cabine de pré-tri, les déchets passent dans un crible à disques. Ils sont alors dirigés dans la cabine des corps plats ou dans celles des corps creux. Une bouteille qui est écrasée, même pas complètement plate, est alors analysée comme un corps plat et mise avec les papiers et cartons", a expliqué Pascal Loiselle, directeur de l'association Récup'Aire, à la Voix du Nord.

Concrètement, écraser une bouteille avant de la jeter peut favoriser les erreurs de la machine et avoir des conséquences sur le travail des agents de tri humains. Et si vous aviez des doutes par rapport aux bouchons en plastique, sachez qu'ils sont entièrement recyclables. C'est pourquoi, ils doivent être revissés sur la bouteille vide pour éviter qu'ils soient oubliés de la chaîne de tri à cause de leur petite taille. Les industriels ont d'ailleurs modifié leur emballage en fixant le bouchon à la bouteille pour répondre à cette problématique.