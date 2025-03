Koh Lanta : après une info gênante sur les maillots de bain, la production s'explique sur les consignes données aux candidats

La production de "Koh Lanta" ne laisse rien au hasard et impose même aux candidates un dress code très strict.

La saison 2025 de Koh Lanta, débutée fin février, est en plein doute. Baptisée "La Revanche des 4 Terres", elle affiche les audiences bien en deçà des éditions précédentes, avec 4,3 millions de téléspectateurs en moyenne pour le lancement et à peine 2,5 millions pour les derniers épisodes en date. Pourtant, TF1 a mis le paquet cette année avec un concept déjà éprouvé par le passé et quatre équipes représentant les régions de France : le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest.

Adventure line productions (ALP), producteur de Koh Lanta, ne laisse rien au hasard pour que les candidats soient à la hauteur, en organisant les moindres détails de l'émission. Absolument tout est millimétré, du casting au montage final, en passant même par le contenu du paquetage des candidats. Un "sac d'aventure", selon le jargon employé, dont le contenu est lui aussi contrôlé avant de lâcher les aventuriers dans la nature.

Ce bagage est limité au strict nécessaire : "un pantalon, un short, deux hauts dont un à manches longues, un maillot de bain, deux sous-vêtements (et un soutien-gorge pour les femmes), deux paires de chaussettes, un chapeau, une paire de lunettes de soleil, deux paires de chaussures, un pull ou une veste", a détaillé Le Parisien dans un récent article. Sur le camp, aucun vêtement ou équipement de rechange n'est fourni, sauf en cas d'urgence. Les candidats doivent donc faire avec ce maigre trousseau pendant 40 jours.

Pourquoi les femmes sont obligées de porter des maillots deux pièces dans Koh Lanta ? © Photo d'illustration - gorgev, 123RF

Mais le plus surprenant reste les consignes concernant les maillots de bain des aventurières. Cette année, la production a interdit aux femmes de partir avec un maillot une pièce dans leurs affaires, assure Le Parisien. Et la justification est déconcertante : il s'agit en effet d'"un souci d'équité avec les hommes, car ça reviendrait presque à un tee-shirt supplémentaire", a justifié Julien Magne, le directeur d'ALP, auprès du journal. Résultat, vous ne pouvez voir les candidates qu'en bikini, sur les épreuves ou au camp.

Et comme pour contrebalancer cette info un peu gênante sur les maillots, ALP n'a pas hésité à livrer d'autres anecdotes croustillantes. Une assistante doit par exemple faire en sorte que chaque candidat "ait au moins une pièce de la couleur de sa future tribu", raconte la productrice Corinne Vaillant. Ce qui amène à user d'astuces pour éviter d'éveiller les soupçons, comme faire croire à un candidat qu'une couleur lui ira mieux qu'une autre, tranchera avec le bleu de l'océan, ou passera mieux à la caméra.

Parfois il faut aussi faire preuve de persuasion, comme l'a aussi indiqué Julien Magne. "Je me souviens d'une aventurière qui avait envoyé deux strings ficelles. Elle avait la possibilité de les prendre, mais notre collaboratrice qui s'occupait des sacs s'était permis de la faire réfléchir un peu : 'Est-ce que pour passer 40 jours assise sur le sable, c'était la meilleure option qui soit ?'", a-t-il raconté. On laisse la question en suspens.