Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 14 janvier 2025, 62 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions du jour fera-t-il de vous un heureux milliardaire ? Réponse à l'heure des résultats.

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 62 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. En attendant de voir une telle somme être proposée, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Pour la suite de la semaine, les amateurs de jackpot pourront compter mercredi sur un tirage Loto. Au programme : huit millions d'euros et 10 codes permettant chacun d'empocher 20 000 euros. Un tirage classique, quoi que la somme de huit millions d'euros représente une belle cagnotte pour ce jeu de hasard. En effet, la cagnotte moyenne remportée y est de cinq millions d'euros. Quoi qu'il en soit, jeudi, le tirage EuroDreams promettra une nouvelle fois aux participants de remporter jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Vendredi, un nouveau tirage Euromillions sera organisé. La semaine se terminera avec un troisième et dernier tirage Loto samedi.