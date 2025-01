Tempête Herminia et inondations : vigilance rouge en Bretagne, ça s'aggrave

Météo France place ce lundi matin un département en vigilance rouge pour crues, et huit en vigilance orange. Des lignes ferroviaires sont interrompues et des routes coupées.

Herminia continue de s'abattre sur le quart nord-ouest de la France ce lundi 27 janvier. Cinq départements sont placés en vigilance orange pour crues, il s'agit de l'Eure, du Calvados, de l'Orne, de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Une alerte qui concerne un créneau horaire bien précis, entre 13 heures et minuit, pour l'instant. En revanche, un département a été placé en alerte rouge pour crues par Météo France : l'Ile-et-Vilaine. La station météorologique précise que la perturbation circule "du sud-ouest à l'est de l'hexagone" ce lundi. "Malheureusement, le pic de crue n’est pas encore atteint", a déclaré la maire de Rennes Nathalie Appéré dans un communiqué diffusé dimanche. "La décrue sera lente et ne commencera probablement pas avant mercredi", a-t-elle précisé.

Attention, la situation ne va pas s'arranger dans les jours qui viennent. Dès demain, mardi 28 janvier, l'alerte orange pour "vagues-submersion" devrait s'étendre à l'ensemble de la façade atlantique du pays. Pour l'heure, si le Finistère et le Morbihan sont concernés, l'alerte pourrait s'étendre aux départements suivants selon Météo France : Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques.

De son côté, le vent souffle sur les côtes atlantiques. Il vient même se renforcer dès ce matin, cet après-midi en et soirée. Il devrait se limiter au côtier, "une aggravation de la vigilance n'est pas prévue à ce stade, il convient tout de même de consulter les prochaines publications de la vigilance", prévient Météo France, dans son bulletin de 6 heures, ce lundi. Deux départements ont été placés en vigilance orange pour le paramètre "vagues-submersion", il s'agit du Finistère et du Morbihan.

Des rafales de vent jusqu'à 110 km/h sur la façade atlantique

Ce lundi matin, "le vent souffle un peu moins fort entre 60 et localement 80 km/h du Rhône-Alpes au quart nord-est. Des rafales de 80/100 km/h balayent encore le relief pyrénéen. Sur le nord-ouest, le temps devient plus changeant avec quelques averses, parfois orageuses et des rafales en bord de mer. L'après-midi, les précipitations les plus régulières se décalent sur la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'est PACA", indique Météo France.

Sur le reste du pays, des rafales de vent pourront atteindre 70 voire 90 km/h dans les terres et de 90 à 110 km/h sur la façade atlantique et des côtes bretonnes à la pointe du Cotentin notamment en fin de journée. Notez également qu'un département a été placé en vigilance orange pour "avalanches", il s'agit des Hautes-Alpes. "L'indice de risque d’avalanche est "fort-4" pour ce lundi sur les massifs des Hautes-Alpes sauf le Dévoluy (...) De grandes avalanches peuvent se déclencher sous les précipitations dans la journée de lundi. Ces avalanches pourront atteindre des infrastructures d’altitude ainsi que des routes de montagne exposées", alerte Météo France ce matin.