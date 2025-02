Vigilance neige et verglas : voici les 4 départements en orange et 27 en jaune ce samedi

Quelques flocons de neige tombent sur le quart nord-ouest du pays de la France ce vendredi 7 février, mais les chutes de neige doivent s'intensifier dès demain et se déplacer vers le centre et le sud du pays.

La neige est de retour en France à partir de ce vendredi 7 février et pour tout le week-end. Un temps humide et hivernal causé par un flux d'est venant d'Allemagne et une goutte froide, c'est-à-dire une poche d'air froid en altitude qui va apporter neige et pluie. Mais l'épisode météorologique commence timidement ce vendredi dans le nord-ouest de la France : "Des averses de pluie, ou de pluie et neige mêlées, circulent du Cotentin au nord de la Bretagne. [...] De faibles chutes de neige ou de pluie et neige mêlées se produisent le matin des hauteurs du Pas-de-Calais, aux collines normandes, au nord de l'Ile-de-France et au Perche", précise Météo-France dans son bulletin de ce vendredi.

Les averses neigeuses devaient se concentrer sur l'Orne, l'Oise, le Pas-de-Calais et la Somme selon son bulletin matinal, mais les trois derniers départements de cette liste ont quitté la zone de vigilance en milieu de matinée. Là où quelques flocons de neige tombent, les températures ne leur permettent pas de tenir au sol, sauf par endroit. Dans l'Orne, "les cumuls pourront localement atteindre les 5 centimètres", mais c'est une exception.

Si 20 vigilances jaunes sont activées pour la neige et le verglas ce vendredi, "un passage en vigilance orange n'est pas envisagé" assure Météo France. Reste que "des difficultés temporaires sur les axes routiers sont possibles". Les alertes touchent majoritairement le quart nord-ouest du pays, des Hauts-de-France jusqu'au sud des Pays de la Loire, mais aussi l'Ardèche et la Lozère dans le sud-est et les Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques dans le sud-ouest.

Plus de neige attendue samedi

La neige sera en revanche présente en plus grande quantité pour la journée de samedi. Les averses pluvieuses et neigeuses se concentreront sur la Normandie et le Bretagne au nord-ouest, mais surtout dans le centre et le sud du pays aux abords du Massif Central et des Pyrénées. Quatre départements seront d'ailleurs placés en vigilance orange : l'Ardèche, l'Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère. 23 autres seront en alerte jaune.

Les prévisions annoncent de la neige du Limousin à la région Centre avec des épaisseurs au sol de quelques centimètres. La neige s'abattra aussi sur le Massif Central. Dans la nuit, sur le Limousin et l'ouest du Massif Central, les flocons tomberont dès 600 à 800 mètres. Du Puy-de-Dôme, à la Haute-Loire en passant par les Cévennes, personne ne sera épargné. La neige atteindra 20 à 30 cm dès 1000 m d'altitude, et jusqu'à 80 cm (localement 1 m) en Lozère et sur les sommets ardéchois.

Samedi matin, c'est la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche et la Lozère qui seront les plus affectés par cet épisode neigeux, dès 600 mètres. Météo-France annonce un renforcement de la perturbation samedi avec des précipitations marquées, notamment sur les Cévennes, et sous forme de neige à basse altitude, avec une limite pluie-neige qui devrait se situer aux alentours de 400 m sur l’Auvergne et l’Aveyron, 700 m sur les Cévennes, 500 m sur les Pyrénées. Les chutes de neige pourraient aussi toucher le centre-est à très basse altitude. L'évolution reste toutefois à préciser pour la suite de la journée de samedi et plus généralement du week-end, notamment suite au positionnement incertain de la goutte froide.