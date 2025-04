Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 26 avril 2025, 2 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez le tirage du loto de ce samedi 26 avril. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter la somme de 2 millions d'euros.

Et si vous terminiez la journée millionnaire ? Comment s'empêcher de rêver d'avoir un ou deux millions d'euros sur son compte ? De quoi vivre sereinement les aléas de la vie, terminer les travaux dans sa maison, mais surtout se faire plaisir ! Des voyages, des bijoux, des sacs à main, des voitures… et même de quoi faire plaisir à ses proches. Fini les cadeaux communs pour les anniversaires, vous arriverez avec le plus gros et le plus beau paquet ! Mais avant de se laisser aller à de telles rêveries, il faut jouer, et surtout gagner le jackpot au tirage du loto de ce samedi 26 avril 2025.

Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des jeux. Attention tout de même aux horaires d'ouverture puisque certains ferment plus tôt le weekend. Vous devrez débourser 2,20 euros pour une grille simple sur laquelle vous allez cocher 5 numéros sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10. Vous pouvez aussi choisir une grille multiple, pour cocher plus de numéros, mais son prix augmente à chaque numéro supplémentaire. Si tous les numéros sont bons, c'est le Jackpot et vous êtes millionnaire !

