Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 30 avril 2025 [EN DIRECT]

LOTO. La FDJ a mis en jeu 4 millions d'euros pour le nouveau tirage du Loto, ce mercredi 30 avril 2025. Il vous reste encore quelques heures pour jouer, avant de connaître les résultats.

Les jeux sont faits, il n'est plus possible de jouer. La Française des Jeux (FDJ) a mis en jeu 4 millions d'euros ce mercredi 30 avril pour le nouveau tirage du Loto, et vous aviez jusqu'à 20h15 pour jouer. Le hasard fera-t-il un millionnaire ce soir ? Pour le savoir, la FDJ organise le tirage pour déterminer les dix codes gagnants, le joker+ et le second tirage. Les chances de remporter le gros lot sont faibles, mais ça ne veut pas dire que vous repartirez les mains vides : la FDJ assure qu'un joueur a une chance sur six de gagner quelque chose. Lundi, lors du précédent tirage, 28 personnes sont parvenues à trouver quatre numéros et le chiffre chance, leur faisant gagner 6 246,30 euros chacun. Alors, faites-vous partie des gagnants ? Les résultats du tirage s'afficheront ci-dessous dès qu'ils seront connus.

Chaque semaine, la FDJ vous propose à trois reprises, le lundi, le mercredi et le samedi, de gagner le jackpot grâce au tirage du Loto. Et à chaque fois, vous n'avez qu'une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Les autres jours de la semaine, la FDJ vous réserve d'autres jeux et cagnottes. Jeudi, pour l'Eurodreams, vous pourrez tenter de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans ! Soit un total de 7,2 millions d'euros. Et ce vendredi, 99 millions d'euros sont mis en jeu pour l'Euromillions, tirage commun à plusieurs pays européens. De quoi vous donner plein de chance de devenir millionnaire.