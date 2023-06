Le "collet marseillais", la redoutable arnaque aux distributeurs de billets, fait son retour

Plusieurs gendarmeries ont alerté ces derniers mois sur la recrudescence de tentatives de vol via cette technique ancienne mais de retour : le "collet marseillais". Les malfrats profitent en plus d'une petite nouveauté qui nous rend davantage vulnérables.

Alerte à Besançon, arrestation à Toulouse... Une arnaque bien connue sous le nom de "collet marseillais" a fait son retour en France ces derniers mois et les banques sont nombreuses à alerter sur la recrudescence de tentative de vol. Si le piratage électronique de vos données bancaires ont toujours le vent en poupe via la récupération de vos données personnelles "phishing"), de bonnes vieilles méthodes sont toujours utilisées par les malfrats.

Celle du "collet marseillais" (le premier cas aurait été signalé à Marseille il ya de longues années et a laissé son nom à la technique), aussi appelée "card trapping", est une arnaque bien ficelée qui commence par insérer un objet dans la fente du distributeur de billets pour piéger votre carte bancaire dans l'appareil. Il s'agit généralement d'une petite bande plastifiée, glissée dans l'interstice mais il peut aussi s'agir d'un petit bout de papier. Ils peuvent être difficilement détectable quand vous approchez votre carte de l'orifice prévu pour insérer votre carte. La scène a de quoi créer la panique et c'est justement l'effet voulu par les voleurs.

Imaginez : vous insérez votre carte, attendez anxieusement que l'écran d'affichage du distributeur se mette à jour et vous propose les différentes options de retraits et... rien ne se passe ! Paniqué, vous pensez que votre carte a été avalée par l'appareil... En réalité, ce n'est que le début de vos ennuis.

Avec le sans-contact, même plus besoin de code pour faire de petits achats à votre place !

Pris par la panique, vous tentez d'appuyer sur l'appareil ou regardez si un employé de la banque est à proximité. Malheur, cette arnaque est particulièrement répandue lors des heures de fermeture des guichets et à des endroits plutôt isolés. Là, un complice entre en jeu. Il prétend vous venir en aide, vous demande de ressaisir votre code, parfois en feignant avoir connu le même problème ou en évoquant un dysfonctionnement de l'appareil.

Il peut alors mémoriser votre code en se plaçant discrètement à proximité. Le tour est joué. Le voleur n'a plus qu'à attendre que vous vous lassiez et quittiez le distributeur, certain d'avoir vu votre carte être "avalée", puis de récupérer votre carte, soigneusement conservée dans la "fausse" ouverture. Le voleur a votre carte bancaire, votre code et n'a plus qu'à utiliser frauduleusement votre compte.

Sans opposition rapide réalisée sur votre carte, les montants peuvent facilement atteindre 2000 euros. nouveaux mode de paiements oblige, le voleur n'a parfois même pas besoin de votre code pour réaliser au moins de petits paiements... Avec le développement du sans-contact, de petits montants peuvent être débités successivement. Le préjudice est alors moins grave financièrement mais peut laisser des traces psychologiques chez des personnes isolées ou vulnérables.