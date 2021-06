Impôt sur le revenu 2021 : date limite ce mardi pour la zone 2

IMPOT SUR LE REVENU 2021. Certains contribuables ont jusqu'à minuit pour faire parvenir leur déclaration de revenus, permettant de calculer le montant total d'impôt sur le revenu dont ils sont redevables au titre de l'année 2020.

[Mis à jour le 01 juin 2021 à 08h42] Plus que quelques heures ! Les foyers fiscaux qui habitent dans les départements numérotés de 20 à 54 ont jusqu'à ce soir, 23h59 pour remplir leur déclaration de revenus. N'attendez pas le dernier moment : tout retard vous expose à une première majoration de 10% du montant de votre impôt sur le revenu. Connectez-vous dès à présent sur le site impots.gouv.fr, grâce à votre identifiant fiscal et votre mot de passe. Vous avez déjà terminé ? Êtes-vous bien certain de ne rien avoir oublié ? Les contribuables ont tendance à zapper de nombreux avantages fiscaux qui leur permettent pourtant de réduire le montant de leur impôt sur le revenu in fine : Avez-vous pensé à déduire toutes vos charges : avez-vous versé une pension alimentaire à l'un de vos enfants par exemple ? Avez-vous déterminé s'il était plus intéressant d'opter pour la déduction forfaitaire de 10% qui s'applique par défaut ou pour vos frais réels ? Avez-vous pensé aux frais de scolarisation de vos enfants ? Avez-vous réalisé des dons l'an dernier ?

Une fois que vous aurez transmis votre déclaration, il appartiendra au fisc de vérifier les informations et de déterminer le montant total de l'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année 2020. Pour rappel, la déclaration de revenus demeure indispensable. Elle permet de savoir si vous êtes redevable d'un solde d'impôt, au regard de ce dont vous vous êtes déjà acquitté via le prélèvement à la source. En clair, si vos retenues à la source ont été inférieures à ce que vous devez réellement, vous devez vous attendre à un rattrapage à la fin de l'été. En septembre 2021, l'administration fiscale procédera au prélèvement du solde d'impôt sur le revenu. Ayez également à l'esprit que votre taux d'impôt à la source peut, lui aussi, être révisé à la hausse à cette période de l'année. Anticipez donc cela avant les congés estivaux afin d'éviter les mauvaises surprises à votre retour.

En 2021, la période déclarative de l'impôt sur le revenu a démarré au 8 avril. Les dates limite, elles, dépendent du mode de déclaration et de votre numéro de département. La première échéance était fixée au jeudi 20 mai pour le formulaire papier. Pour la déclaration sur Internet, la date limite dépend de votre numéro de département : mercredi 26 mai (zone 1, départements de 01 à 19), mardi 1er juin (zone 2, départements 20 à 54) et mardi 8 juin (zone 3, départements 55 à 976). La période de réception des avis d'impôt sur le revenu intervient à l'été, à partir du 26 juillet. La date de réception dépend à la fois de la manière dont vous avez déclaré et de votre situation :

Entre le 26 juillet et le 6 août 2021 : si vous bénéficiez d'un remboursement ou si vous n'avez rien à payer après avoir déclaré sur Internet.

Entre le 30 juillet et le 6 août 2021 : si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu après avoir déclaré en ligne.

Entre le 30 juillet et le 7 septembre : si vous bénéficiez d'un remboursement après avoir déclaré via le formulaire papier.

Entre le 4 août et le 7 septembre : si vous n'avez rien à payer après avoir rempli votre formulaire papier.

Entre le 5 août et le 1er septembre : si vous êtes déclarant papier et redevable d'un solde d'impôt à la rentrée.

Quels barème, taux et tranches pour l'impôt sur le revenu en 2021 ?

L'impôt sur le revenu fonctionne avec un barème d'imposition. Ainsi, un taux compris entre 0 et 45% s'applique à chaque tranche de revenus du barème de l'impôt sur le revenu. Très concrètement, si votre revenu net imposable est inférieur à un certain seuil, un taux nul est appliqué. Ces fameux taux s'appliquent à une fraction du revenu du ménage. Le montant total de l'impôt découle de l'addition des différentes tranches. Voici le barème de l'impôt sur le revenu qui s'applique :

Tranches de revenus annuels Taux applicable jusqu'à 10 084 euros 0% de 10 085 euros à 25 710 euros 11% de 25 711 euros à 73 516 euros 30% de 73 517 euros à 158 122 euros 41% à partir de 158 123 euros 45%

L'intégralité des revenus (salaires, pensions, retraites, revenus fonciers) que vous percevez sur l'année d'imposition sont étudiées par le fisc. Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer le revenu net imposable - information que vous pouvez retrouver sur votre fiche de paie si vous êtes salarié. Pour rappel, une déduction forfaitaire de 10% est appliquée, au titre des frais professionnels. Si cet abattement est inférieur au total de vos frais professionnels, vous pouvez alors déduire le montant de vos frais réels.

Vous avez déterminé votre revenu net imposable ? Vous devez le diviser par le nombre de parts de votre foyer fiscal. Vous obtenez ainsi votre quotient familial. Le quotient familial sert à déterminer un revenu imposable pour le foyer fiscal. Appliquez la somme obtenue au barème d'imposition. En 2021 pour l'imposition des revenus de l'année 2020, la réduction d'impôt liée au quotient familial est limitée à 1 570 euros pour chaque demi-part supplémentaire.

Dans quels cas peut-on bénéficier d'une décote ou d'une réduction ?

Certains foyers fiscaux peuvent bénéficier d'une décote sur les revenus de 2020, si le montant brut de leur impôt sur le revenu ne dépasse pas un certain seuil. Voici les plafonds à ne pas dépasser :

Pour une personne seule : 1 722 euros. "La décote est égale à la différence entre 779 € et 45,25 % du montant de votre impôt", explique-t-on sur le site service-public.fr.

: 1 722 euros. "La décote est égale à la différence entre 779 € et 45,25 % du montant de votre impôt", explique-t-on sur le site service-public.fr. Pour un couple soumis à une imposition commune (marié ou pacsé) : 2 849 euros. "La décote est égale à la différence entre 1 289 € et 45,25 % du montant de votre impôt", complète-t-on.

Vous souhaitez calculer le montant de votre impôt sur le revenu afin de prévoir ce qui vous attend à la fin de l'été ? Le plus simple reste d'utiliser le simulateur de l'impôt sur le revenu mis à disposition par le fisc. Avant d'entamer la simulation, mettez la main sur les éléments suivants :

Votre revenu net imposable : si vous êtes salarié, il suffit de vous reporter à votre dernière fiche de paie de 2020, et de lire la ligne "net fiscal" depuis le 1er janvier 2020. C'est le montant que vous devrez reporter en case 1AJ. Vos charges : répertoriez notamment les éventuelles pensions alimentaires que vous versez à vos enfants, y compris s'ils sont majeurs. Ce sont des montants que vous allez pouvoir préciser et qui seront déduits par la suite. Vos avantages fiscaux : vous avez des dépenses d'emploi à domicile ? Vous avez réalisé des dons ? C'est le moment de retrouver les montants et les bordereaux correspondants pour les mentionner dans le simulateur. Vos retenues à la source : là encore, si vous êtes salarié, vous obtiendrez ce montant en bas de votre dernière fiche de paie.

Plus vous apporterez d'éléments précis, plus votre simulation d'impôt sur le revenu sera juste. Vous obtiendrez alors une estimation de votre impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, avec l'application d'une décote ou non, et vous saurez si vous êtes redevable d'un solde à l'été au regard de ce que vous avez déjà payé.

