"Déclaration d'impôt 2021 : date limite imminente ! Tout savoir"

DECLARATION IMPOT 2021. La première date limite de la déclaration d'impôt 2021 intervient ce jeudi 20 mai à 23h59.

[Mis à jour le 17 mai 2021 à 09h40] La perspective de devoir remplir votre déclaration d'impôt 2021 peut donner des sueurs froides, au point de repousser sans cesse cette obligation ou de l'expédier. Quelle que soit la manière dont vous abordez la déclaration de revenus, elle ne doit pas être prise à la légère. En effet, les informations que vous mentionner dans ce document servent à déterminer le montant total d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année 2020. En y soustrayant les retenues à la source effectuées au cours de l'année d'imposition, le fisc évalue si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre 2021. Ayez également à l'esprit que ces mêmes informations sont essentielles pour calculer votre taux de prélèvement à la source qui entrera en application à compter de septembre 2021, et ce, jusqu'à août 2022 !

Vous perdez vos moyens en remplissant votre déclaration d'impôts 2021 ? Pas de panique. Plusieurs interlocuteurs peuvent vous aider. Le premier d'entre eux est, bien évidemment, les impôts eux-mêmes. Vous avez plusieurs possibilités. Pour ce faire, vous pouvez contacter l'administration fiscale via votre messagerie sécurisée ou par téléphone au 0809 401 401, joignable du lundi au vendredi, de 8h30 à 19 heures. Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, il est fortement recommandé de privilégier les contacts dématérialisés. Néanmoins, vous avez toujours la possibilité de vous rendre, sur rendez-vous dans votre centre des impôts ou dans une Maison France Service. Pour une raison qui vous appartient, vous souhaitez éviter de contacter les impôts pour trouver la réponse à votre question ? Il existe d'autres interlocuteurs qui peuvent vous aider.

La période déclarative a déjà démarré. La date d'ouverture de la déclaration d'impôt 2021 est la même pour tous : 8 avril 2021. Contrairement à l'année dernière, l'exécutif n'a pas décalé le calendrier en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département. Pour le formulaire papier, la date limite est la même, quel que soit votre lieu de résidence : le jeudi 20 mai 2021, à 23h59, le cachet de la Poste faisant foi. Et pour la déclaration de revenus sur Internet ? Pour connaître la date limite qui vous concerne, consultez notre article dédié :

La période de réception des avis d'impôt sur le revenu doit ensuite démarrer le 26 juillet. C'est sur ce document que vous verrez si vous êtes officiellement redevable d'un solde d'impôt sur le revenu, si vous bénéficiez d'un remboursement, ou encore, si votre taux de prélèvement à la source évolue en septembre 2021. La période de paiement de l'impôt sur le revenu intervient en septembre 2021. Pour rappel, elle concerne les foyers fiscaux dont les retenues à la source de l'année 2020 se sont révélées inférieures au montant total d'impôt sur le revenu dont ils sont redevables au titre de l'année d'imposition. Si votre impôt est inférieur à 300 euros, vous serez prélevé en une seule fois. Au-delà, vous serez prélevé en quatre fois.

La majorité des contribuables déclarent en ligne. Seuls les contribuables qui reçoivent encore le formulaire papier peuvent déclarer avec le formulaire. Ce dernier est réservé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et/ou qui ne sont pas en mesure remplir la déclaration sur Internet (on pense notamment aux personnes âgées et/ou handicapées). Le formulaire doit être envoyé par la Poste avant le jeudi 20 mai 2021 à 23h59, le cachet de la Poste faisant foi. Si vous bénéficiez de la déclaration automatique et que vous n'avez aucune correction à faire, alors vous n'avez rien à faire.

Ca y est, vous êtes persuadé d'avoir fait le tour et de pouvoir renvoyer votre déclaration de revenus 2021 signée ? Méfiez-vous, les contribuables ont également tendance à zapper des avantages fiscaux auxquels ils sont pourtant éligibles. Il est donc indispensable que vous vérifiez absolument ce qui est inscrit, en commençant par les informations préremplies par l'administration fiscale, que vous bénéficiez de la déclaration classique ou de la déclaration d'impôts dite automatique. Voici les étapes auxquelles vous devez procéder :

Votre situation personnelle et familiale : votre adresse a-t-elle changé en cours d'année ? Avez-vous de nouvelles personnes à charge que vous souhaitez rattacher à votre foyer fiscal (enfants mineurs ou majeurs) ? Avez-vous divorcé ? Vous êtes-vous marié ? Déplorez-vous la perte de votre conjoint ? Tous ces changements ont une incidence. Votre adresse permet de déterminer le montant d'éventuels impôts locaux. Quant aux personnes à charge, ce chiffre est indispensable pour déterminer votre quotient familial. Vos revenus préremplis : Si vous êtes salarié, rien de plus simple ! Mettez la main sur votre ou vos dernières fiches de paie de l'année d'imposition (décembre 2020 pour la déclaration de revenus 2021). Reportez-vous à la ligne "net fiscal" ou "net imposable". Si le montant ne correspond pas en cas 1AJ, alors vous devrez le modifier et remplir une déclaration de revenus classique comme d'habitude. Vos revenus de remplacement : vous avez été placé au chômage partiel ou perdu votre emploi ? Les indemnités versées sont soumises à l'impôt sur le revenu et doivent donc impérativement être déclarées. Vérifiez-les. Même son de cloche pour les indemnités journalières de la Sécurité sociale en cas d'arrêt de travail - si vous avez souffert du Covid l'an dernier par exemple. Pour ce faire, nous vous conseillons de vous connecter dès à présent à votre espace Ameli, et dans vos documents, de mettre la main sur votre relevé fiscal ou "Relevé de prestations 2020". Voir le dossier Toutes les questions que vous vous posez avec la crise sanitaire Vos retenues à la source déjà payées l'an dernier : incontournables, car elles permettent de savoir si vous allez devoir vous acquitter de l'impôt sur le revenu en septembre prochain. Si vous êtes salarié, sachez que ce montant figure également sur votre dernière fiche de paie sous la ligne "prélèvement à la source depuis", suivie de la date de début de votre contrat ou de l'année. Vos charges : versez-vous une pension familiale à l'un de vos enfants par exemple ? C'est le moment de faire le point sur vos éventuelles charges déductibles de votre revenu imposables, pour faire baisser la note en amont. Vos crédits et réductions d'impôt : vous arrivez au bout, c'est le moment d'évaluer si certaines dépenses effectuées au cours de l'année 2020 vous permettent de réduire le montant de votre impôt sur le revenu. Avez-vous pensé à tous vos dons aux associations ou encore aux frais de scolarité de vos enfants ?

Vous souhaitez en savoir davantage sur les bévues les plus courantes ? Linternaute.com vous propose de consulter son dossier dédié sans plus attendre :

L'administration fiscale a actualisé la page dédiée aux formulaires de la campagne déclarative 2021. Vous vous emmêlez les pinceaux ? Voici les différents formulaires existants :

Formulaire 2042 K : c'est la déclaration de revenus classique

Formulaire 2042 K Auto : il s'agit de la déclaration de revenus automatique, préremplie avec les informations déjà connues du fisc.

Formulaire 2042 RICI : c'est la déclaration que vous devez remplir en complément pour les réductions et crédits d'impôt

Formulaire 2042 C : c'est la déclaration complémentaire où figurent notamment les revenus mobiliers.

Formulaire 2042 C Pro : la déclaration des professions non-salariées

Formulaire 2042 IOM : pour les investissements en Outre-mer (loi Girardin).

Vous constatez que vos dépenses professionnelles ne sont pas couvertes avec la déduction forfaitaire de 10% ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour la déduction des frais réels. Frais kilométriques, repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique que vous ayez conservé l'intégralité des justificatifs. Consultez notre article dédié sans plus attendre :

En 2020, vous avez très souvent laissé votre voiture au garage, ou au contraire, vous avez continué à vous rendre au travail ? Il est légitime que vous vous interrogiez sur les modalités de déclaration des frais professionnels. Par défaut, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10% à tous les salariés. Le plafond de cette déduction d'impôt atteint 12 652 euros en 2021. Vous avez la possibilité d'opter pour l'option des frais réels, si vous estimez que la déduction forfaitaire ne couvre pas l'ensemble de vos dépenses professionnelles.

Frais kilométriques, frais de repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique de conserver l'intégralité des justificatifs. Dans le contexte de l'épidémie, pensez-y donc à deux fois, car la crise a, peut être, entraîné une diminution de vos frais professionnels, le télétravail s'étant fortement généralisé.

Bercy a d'ailleurs annoncé que les "allocations versées par l'employeur couvrant des frais de télétravail à domicile (...) seront toujours exonérées d'impôt sur le revenu" pour l'année 2020. Qu'elles soient versées sous forme d'indemnités, de remboursements forfaitaires ou de frais réels, la déduction sera de 2,5 euros par jour de télétravail à domicile, dans la limite de 550 euros par an. Attention : cela ne comprend que les frais professionnels, et non les frais courants nécessités par l'exercice du télétravail (déplacement, restauration). Dans le détail, c'est l'employeur qui devra transmettre les informations au fisc. "Les salariés pourront s'en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à : leurs bulletins de paie ou l'attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur", explique Bercy dans son communiqué.

Facile de prime abord ? Détrompez-vous, car si votre employeur vous a versé une indemnité supérieure à 550 euros, et que vous n'êtes pas en mesure de le justifier, vous devrez intégrer l'excédent à vos salaires imposables. Si vos frais générés par le télétravail se sont révélés importants, vous pouvez opter pour la déclaration des frais réels.

Techniquement, vous ne pouvez pas faire une simulation de déclaration de revenus. Lorsque vous enclenchez la procédure en ligne, vous entamez le processus de déclaration. En revanche, vous avez la possibilité de réaliser une simulation de votre impôt sur le revenu, et ce, grâce à l'outil disponible sur le site des impôts.

La procédure est semblable à celle que vous faites lorsque vous remplissez votre déclaration de revenus. Avant de vous lancer tête baissée, mettez la main sur les éléments suivants : votre revenu net imposable, vos charges (pensions alimentaires par exemple), avantages fiscaux (crédits, réductions et déductions d'impôt) et vos retenues à la source. Plus vous serez précis, plus votre simulation aura des chances de se révéler juste. Vous envisagez de franchir le pas, voire de calculer votre impôt sur le revenu seul ? Consultez notre dossier :

Jeune actif, étudiant... La période déclarative a démarré pour vous aussi ! Vous vous demandez si vous allez devoir déclarer vos revenus cette année ? Pas de panique ! Pour rappel, vous êtes tenu de remplir une déclaration de revenus, à 18 ans dès lorsque vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Ces derniers peuvent encore vous rattacher si vous étiez âgé de moins de 21 ans au 1er janvier 2020, voire moins de 25 ans si vous êtes encore étudiant (Si vous êtes parent, consultez notre article dédié sans plus attendre pour faire votre choix cette année : Vaut-il mieux rattacher ses enfants majeurs à son foyer fiscal ou leur verser une pension alimentaire ?). Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez vous soustraire à la déclaration de revenus. "La souscription de la déclaration des revenus avant la date limite constitue un acte important de la vie de chaque citoyen, quel que soit le niveau de ses revenus", martèle le fisc sur son site Internet. Et maintenant, comment doit-on procéder ? Les modalités dépendent de votre année de naissance. On vous explique tout :

Vous avez 20 ans et plus, et vous étiez encore rattaché au foyer fiscal de vos parents l'an dernier : si vous avez reçu un courrier au mois d'avril 2021, vous allez devoir créer votre espace personnel sur le site des impôts. Pour ce faire, rien de plus simple, le courrier vous fournit un identifiant fiscal et un numéro d'accès. Vous devrez ensuite choisir un mot de passe, et compléter un revenu fiscal de référence égal à 0. Une fois en ligne, la déclaration peut être préremplie des montants déjà connus de l'administration fiscale. Il vous faudra les vérifier assidûment. Pensez à déclarer les éventuelles pensions alimentaires dont vous avez bénéficiez si vous n'avez pas été en mesure de subvenir à vos besoins durant la crise sanitaire.

Vous avez 20 ans et plus, mais vous n'avez pas reçu de courrier : dans ce cas, vous allez devoir faire une demande d'identifiant fiscal. Sur le site impots.gouv.fr, cliquez sur "Vous êtes un particulier", "Votre demande concerne l'accès à votre espace particulier", puis "Je n'ai pas de numéro fiscal".

Vous n'avez pas d'accès à Internet ou n'avez pas les capacités pour remplir la déclaration de revenus en ligne ? Dans ce cas, il va falloir vous procurer le formulaire n°2042.

N'attendez pas le dernier moment pour vous pencher sur votre déclaration d'impôt 2021 ! Des dates limite doivent être respectées. Vous risquez de voir votre impôt sur le revenu majoré si vous ne remplissez pas votre déclaration à temps.