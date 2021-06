"Déclaration d'impôt 2021 : la date limite, déjà aujourd'hui pour la zone 2 !"

DECLARATION IMPOT 2021. Si vous habitez dans un département numéroté de 20 à 54, vous avez jusqu'à minuit ce mardi 1er juin pour remplir votre déclaration de revenus.

[Mis à jour le 01 juin 2021 à 08h20] Dernière ligne droite pour les départements de la zone 2, numérotés de 20 à 54 ! Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour rendre votre déclaration d'impôt 2021. Gare à vous si vous ne respectez pas ce délai. Certes, le service de télédéclaration ne ferme pas avant le 30 juin prochain, mais vous vous exposez déjà à une première majoration de 10% de votre impôt sur le revenu. Que vous bénéficiez ou non de la déclaration automatique - qui permet de ne pas avoir à renvoyer le formulaire à votre centre des impôts -, vous êtes donc tenu de vérifier assidûment les informations préremplies, de les corriger et, s'il manque un élément, de le compléter le cas échéant.

Malgré la mise en place du prélèvement à la source, la déclaration d'impôt 2021 est indispensable. Elle permet de déterminer le montant total d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année 2020. En y soustrayant les retenues à la source effectuées au cours de l'année d'imposition, le fisc évalue si vous devez vous acquitter d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre 2021.

La date d'ouverture de la déclaration d'impôt 2021 était la même pour tous : 8 avril 2021. Contrairement à l'année dernière, l'exécutif n'a pas décalé le calendrier en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Les dates limite, elles, dépendent de la manière dont vous déclarez et de votre numéro de département. Pour la déclaration papier, il fallait faire parvenir le formulaire avant le jeudi 20 mai, à 23h59, quel que soit le numéro de département, le cachet de La Poste faisant foi.

Quid de la déclaration d'impôt sur Internet ? Dans ce cas, la date limite dépend, comme l'an passé, de votre numéro de département :

Numéro de département Date limite Ain 26 mai Aisne 26 mai Allier 26 mai Alpes de Haute Provence 26 mai Hautes Alpes 26 mai Alpes Maritimes 26 mai Ardèche 26 mai Ardennes 26 mai Ariège 26 mai Aube 26 mai Aude 26 mai Aveyron 26 mai Bouches-du-Rhône 26 mai Calvados 26 mai Cantal 26 mai Charente 26 mai Charente-Maritime 26 mai Cher 26 mai Corrèze 26 mai Corse du Sud 1er juin Haute Corse 1er juin Côte d'Or 1er juin Côtes d'Armor 1er juin Creuse 1er juin Dordogne 1er juin Doubs 1er juin Drôme 1er juin Eure 1er juin Eur-et-Loir 1er juin Finistère 1er juin Gar 1er juin Haute-Garonne 1er juin Gers 1er juin Gironde 1er juin Hérault 1er juin Ille-et-Vilaine 1er juin Indre 1er juin Indre-et-Loire 1er juin Isère 1er juin Jura 1er juin Landes 1er juin Loir-et-Cher 1er juin Loire 1er juin Haute-Loire 1er juin Loire-Atlantique 1er juin Loiret 1er juin Lot 1er juin Lot et Garonne 1er juin Lozère 1er juin Maine et Loire 1er juin Manche 1er juin Marne 1er juin Haute Marne 1er juin Mayenne 1er juin Meurthe et Moselle 1er juin Meuse 8 juin Morbihan 8 juin Moselle 8 juin Nièvre 8 juin Nord 8 juin Oise 8 juin Orne 8 juin Pas de Calais 8 juin Puy de Dôme 8 juin Pyrénées Atlantiques 8 juin Hautes Pyrénées 8 juin Pyrénées Orientales 8 juin Bas Rhin 8 juin Haut Rhin 8 juin Rhône 8 juin Haute Saône 8 juin Saône et Loire 8 juin Sarthe 8 juin Savoie 8 juin Haute Savoie 8 juin Paris 8 juin Seine Maritime 8 juin Seine et Marne 8 juin Yvelines 8 juin Deux Sèvres 8 juin Sommes 8 juin Tarn 8 juin Tarn et Garonne 8 juin Var 8 juin Vaucluse 8 juin Vendée 8 juin Vienne 8 juin Haute Vienne 8 juin Vosges 8 juin Yonne 8 juin Territoire de Belfort 8 juin Essonne 8 juin Hauts de Seine 8 juin Seine Saint Denis 8 juin Val de Marne 8 juin Val d'Oise 8 juin Guadeloupe 8 juin Martinique 8 juin Guyane 8 juin La Réunion 8 juin Mayotte 8 juin

Quid du télétravail avec la déclaration d'impôt 2021 ?

En 2020, vous avez très souvent laissé votre voiture au garage, ou au contraire, vous avez continué à vous rendre au travail ? Il est légitime que vous vous interrogiez sur les modalités de déclaration des frais professionnels. Par défaut, l'administration fiscale applique une déduction forfaitaire de 10% à tous les salariés. Le plafond de cette déduction d'impôt atteint 12 652 euros en 2021. Vous avez la possibilité d'opter pour l'option des frais réels, si vous estimez que la déduction forfaitaire ne couvre pas l'ensemble de vos dépenses professionnelles.

Frais kilométriques, frais de repas... Ayez à l'esprit que la démarche peut s'avérer longue et fastidieuse, car elle implique de conserver l'intégralité des justificatifs. Dans le contexte de l'épidémie, pensez-y donc à deux fois, car la crise a, peut être, entraîné une diminution de vos frais professionnels, le télétravail s'étant fortement généralisé.

Bercy a d'ailleurs annoncé que les "allocations versées par l'employeur couvrant des frais de télétravail à domicile (...) seront toujours exonérées d'impôt sur le revenu" pour l'année 2020. Qu'elles soient versées sous forme d'indemnités, de remboursements forfaitaires ou de frais réels, la déduction sera de 2,5 euros par jour de télétravail à domicile, dans la limite de 550 euros par an. Attention : cela ne comprend que les frais professionnels, et non les frais courants nécessités par l'exercice du télétravail (déplacement, restauration). Dans le détail, c'est l'employeur qui devra transmettre les informations au fisc. "Les salariés pourront s'en assurer au moment de déclarer leurs revenus 2020, en vérifiant les montants préremplis par rapport à : leurs bulletins de paie ou l'attestation fiscale annuelle délivrée par leur employeur", explique Bercy dans son communiqué.

Facile de prime abord ? Détrompez-vous, car si votre employeur vous a versé une indemnité supérieure à 550 euros, et que vous n'êtes pas en mesure de le justifier, vous devrez intégrer l'excédent à vos salaires imposables. Si vos frais générés par le télétravail se sont révélés importants, vous pouvez opter pour la déclaration des frais réels.

Jeune actif, étudiant... La période déclarative a démarré pour vous aussi ! Vous vous demandez si vous allez devoir déclarer vos revenus cette année ? Pas de panique ! Pour rappel, vous êtes tenu de remplir une déclaration de revenus, à 18 ans dès lorsque vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents. Ces derniers peuvent encore vous rattacher si vous étiez âgé de moins de 21 ans au 1er janvier 2020, voire moins de 25 ans si vous êtes encore étudiant (Si vous êtes parent, consultez notre article dédié sans plus attendre pour faire votre choix cette année : Vaut-il mieux rattacher ses enfants majeurs à son foyer fiscal ou leur verser une pension alimentaire ?). Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez vous soustraire à la déclaration de revenus. "La souscription de la déclaration des revenus avant la date limite constitue un acte important de la vie de chaque citoyen, quel que soit le niveau de ses revenus", martèle le fisc sur son site Internet. Et maintenant, comment doit-on procéder ? Les modalités dépendent de votre année de naissance. On vous explique tout :