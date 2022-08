"Allocation de rentrée scolaire : quel montant en 2022 ? Versée quand ?"

ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE 2022. L'allocation de rentrée scolaire va bientôt être versée en France métropolitaine, à moins d'un mois du retour en classe. Montant, date... Voici tout ce qu'il faut savoir.

[Mis à jour le 5 août 2022 à 09h47] L'heure est bel et bien encore aux vacances en ce début du mois d'août. Mais alors que la moitié du repos estival des enfants s'est déjà écoulée, la rentrée scolaire commence à se rapprocher. Avec les tracas habituels que cela engendre, notamment liés à l'achat des fournitures scolaires et autres équipements pour le retour en classe. De quoi donc engendrer des dépenses dans toutes les familles, qui comptent davantage avant de passer à la caisse compte-tenu de la flambée des prix. Pour aider les foyers les plus modestes à fournir à leurs enfants tout le matériel nécessaire pour bien commencer l'année scolaire, l'Etat verse, via la Caisse des allocations familiales, une allocation de rentrée scolaire. Ce coup pouce, attendu avec impatience par de nombreux parents avant de procéder aux achats, arrive comme une véritable aide financière. D'autant qu'en 2022, les bénéficiaires de ce versement complémentaire de la Caf verront son montant être plus important que l'année dernière, l'Etat ayant augmenté cette aide.

Pour les parents qui commencent à réfléchir aux achats de la rentrée scolaire, l'allocation ne va pas tarder à être versée sur les comptes en banque. En effet, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'elle serait versée à la mi-août, soit dans tout juste une dizaine de jours. Les familles résidant dans territoires français, comme Mayotte ou La Réunion, l'ont déjà perçue en raison d'un calendrier scolaire différent, la reprise des cours étant deux semaines plus tôt qu'en métropole.

L'allocation de rentrée scolaire est versée dès à présent dans certains territoires de France. A ce stade, seuls deux sont concernés : Mayotte et La Réunion. Cependant, conformément aux précédentes années, c'est bien mi-août que les bénéficiaires de cette aide installés partout ailleurs en France verront le versement être effectué. Le ministère des Solidarités a indiqué qu'elle sera versée à partir du lundi 16 août 2022.

Contenu dans l'article 4 de la loi, le point a été adopté le 22 juillet 2022 en première lecture à l'Assemblée Nationale. Comme d'autres prestations sociales, l'allocation de rentrée scolaire verra, en cas d'adoption définitive de la loi, son montant revalorisé de 4% cette année, en plus des 1,8% déjà pris en compte. Cette augmentation représentera un gain supplémentaire de 15 euros pour le cas d'un enfant de 6 à 10 ans, l'ARS passant de 376,98 euros pour un enfant entre 6 et 10 ans ou plus jeune mais faisant son entrée en CP à 392,05 euros. Les autres tranches d'âges sont évidemment également concernées par cette augmentation (voir les montants).

Les montants de l'allocation de rentrée scolaire diffèrent en fonction de l'âge de l'enfant. Trois montants correspondant à trois tranches d'âge ont été définis par la CAF. Chaque année, ils font l'objet d'une revalorisation. Voici celle qui a été actée pour cette rentrée 2022 (montant officiel présent sur le site service-public.fr) :

Enfant de 6 à 10 ans : 376,98 euros.

Enfant de 11 à 14 ans : 397,78 euros.

Enfant de 15 à 18 ans : 411,56 euros.

Le gouvernement a ensuite inclus l'allocation de rentrée scolaire au projet de revalorisation des prestations sociales contenu dans la loi pouvoir d'achat. Adopté le 20 juillet 2022 par les députés de l'Assemblée Nationale, ce point devrait aboutir à l'augmentation de 4% du montant de l'allocation de rentrée scolaire. Dans ce cas, l'ARS passerait à :

Enfant de 6 à 10 ans : 392,05 euros.

Enfant de 11 à 14 ans : 413,69 euros.

Enfant de 15 à 18 ans : 428,02 euros.

Pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire de la CAF, vous devez remplir un certain nombre de conditions. Linternaute.com vous les résume en trois points clés :

Vos revenus ne doivent pas dépasser un plafond (lire plus bas), déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge.

(lire plus bas), déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge. Votre enfant doit être âgé entre 6 et 18 ans.

L'enfant doit également être scolarisé dans un établissement public ou privé. Oubliez la prime de rentrée si vous avez opté pour l'instruction à domicile. Sachez toutefois que l des cours via un organisme à distance comme le Cned. Votre enfant a moins de 18 ans et il est en apprentissage ? Vous pouvez toucher l'ARS, à condition que sa rémunération ne dépasse pas 55% du 'allocation peut être accordée lorsque l'enfant suit. Votre enfant a moins de 18 ans et il est en apprentissage ? Vous pouvez toucher l'ARS, à condition que sa rémunération ne dépasse pas 55% du Smic

Si vous ne remplissez pas les conditions de revenus de l'allocation de rentrée scolaire, autrement dit que vos ressources dépassent légèrement les plafonds énoncés plus haut, la Caf peut verser une partie de la prime de rentrée. On parle alors d'allocation de rentrée scolaire différentielle. La Caf peut consentir à verser l'allocation de rentrée, à condition que les ressources soient inférieures "au cumul entre le plafond de l'ARS et le montant de cette aide pour l'enfant", nous avait-on précisé en 2021. Dans ce cas, le foyer ne perçoit donc qu'une partie de cette aide financière.

Pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaires, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser un plafond. La CAF n'étudie pas les revenus de l'année en cours, mais ceux remontant à deux ans, en fonction de votre situation familiale au 31 juillet. Voici le barème qui s'appliquera en cette année 2022, et se basant sur vos revenus de l'année 2020 :

Pour un foyer avec 1 enfant à charge : 25 370 euros

2 enfants à charge : 31 225 euros

3 enfants à charge : 37 080 euros

Par enfant supplémentaire à charge : 5 852 euros

Les démarches pour faire une demande d'allocation de rentrée scolaire dépendent de votre situation et de l'âge de votre enfant. Dans certains cas, vous n'avez aucune démarche préalable à réaliser, la Caf se charge du versement de manière automatique. Voici les situations qui peuvent se présenter :

Vous êtes allocataire et êtes éligible , la prime de rentrée est versée automatiquement pour vos enfants qui auront de 6 à 15 ans le 31 décembre suivant la rentrée.

, la prime de rentrée est versée automatiquement pour vos enfants qui auront de 6 à 15 ans le 31 décembre suivant la rentrée. Vous n'êtes pas allocataire de la Caf : rendez-vous dans la rubrique "Les services en ligne", puis cliquez sur "Faire une demande de prestation", et "Allocation de rentrée scolaire". Vous devrez ensuite imprimer le formulaire dédié et le renvoyer rempli à votre Caf.

: rendez-vous dans la rubrique "Les services en ligne", puis cliquez sur "Faire une demande de prestation", et "Allocation de rentrée scolaire". Vous devrez ensuite imprimer le formulaire dédié et le renvoyer rempli à votre Caf. Si votre enfant rentre en CP en septembre, mais n'aura six ans qu'en 2023, il faut penser à récupérer un certificat de scolarité auprès de l'établissement. Vous devez le faire parvenir à la Caf pour bénéficier de la prime de rentrée.

il faut penser à récupérer un certificat de scolarité auprès de l'établissement. Vous devez le faire parvenir à la Caf pour bénéficier de la prime de rentrée. Pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans, seule une déclaration sur l'honneur assurant que l'enfant est bien scolarisé suffit. "La Caf vous contacte en juillet par mail ou courrier pour vous inviter à effectuer cette démarche", explique-t-on sur la page dédiée de la Caisse des allocations familiales.

L'allocation de rentrée scolaire concerne les familles dont les enfants sont âgés de 6 à 18 ans. "Ainsi, pour la rentrée scolaire 2022, l'enfant doit être né entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 (inclus)", précise le service public sur son site internet. Vous ne pouvez pas percevoir l'allocation de rentrée scolaire si votre enfant est âgé de plus de 18 ans et toujours scolarisé au lycée. Il faudra alors vous tourner vers la bourse de lycée si ce n'est pas déjà fait. Même son de cloche si votre enfant est en école maternelle : vous n'avez pas droit à l'allocation de rentrée scolaire.

Mon enfant est en garde alternée, puis-je toucher l'allocation de rentrée scolaire ?

Votre enfant est âgé de 6 à 18 ans, vous remplissez les conditions mentionnées précédemment, mais vous êtes séparé du père ou de la mère de votre enfant ? L'allocation de rentrée scolaire ne peut être partagée entre les deux parents. L'aide financière est accordée au premier d'entre eux qui fait la demande auprès de la Caf, et en totalité, pour la rentrée scolaire à venir. Elle est donc versée, comme pour n'importe quel allocataire, à la mi-août. S'il n'y a pas de garde alternée, la prime de rentrée est accordée au parent chez qui l'enfant vit la semaine. L'autre parent ne peut pas percevoir l'aide.

Le site de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA) donne accès à un simulateur, ici. Vous devez indiquer le montant des revenus de votre foyer, ainsi que le nombre d'enfants à charge et leurs dates de naissance respectives. Vous obtiendrez alors une estimation du montant de votre allocation de rentrée scolaire.