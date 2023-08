Bourse étudiant 2023-2024 du Crous : un montant en hausse, les dates de versement

BOURSE ETUDIANT 2023-2024. Les étudiants dont les familles ne bénéficient pas de largesses financières peuvent bénéficier, chaque mois, d'une bourse. Son montant a été revu à la hausse. Voici comment en bénéficier.

Chaque année, ils font près de 730 000 à en bénéficier : la bourse étudiant est une précieuse source financière pour les jeunes qui suivent des études supérieures, une fois le lycée passé. Mais souvent, cela s'opère loin du domicile familial, entraînant donc un important budget pour subvenir à ses besoins : se loger, se nourrir, se déplacer, payer ses frais de scolarité et tant d'autres dépenses. Ainsi, cette aide versée par l'Etat sous conditions des revenus familiaux allège une partie des frais mensuels de l'étudiant, sans pour autant en prendre totalement la charge.

Pour l'année 2023-2024, l'Etat a procédé à une revalorisation des bourses étudiants. Chaque mois, les bénéficiaires percevront 37 euros de plus. L'augmentation étant fixe et non pas proportionnelle selon les échelons, celle-ci est donc bien plus importante pour les petites bourses perçues par rapport aux plus élevées.

En 2023-2024, le montant annuel de la bourse étudiant a donc été augmenté pour tous les échelons. Elle peut être perçue durant les 10 mois de l'année universitaire mais aussi durant 12 mois, vacances d'été comprises, sous certaines conditions. Voici ainsi ce que les bénéficiaires peuvent percevoir chaque mois, en fonction de leur échelon :

Les étudiants boursiers bénéficient également d'avantages certains : l'exonération des droits d'inscription à l'université, l'exonération de la CVEC (la Contribution vie étudiante et campus) et la priorité pour obtenir un logement étudiant Crous.

Pour être éligible à la bourse étudiante, il faut avoir la nationalité française, être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année universitaire et suivre une formation qui peut accueillir des étudiants boursiers. Pour en bénéficier au-delà de 28 ans, vous devez poursuivre vos études. Si la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaît que vous êtes handicapé, alors aucune condition d'âge n'est appliquée. La bourse est attribuée sous condition de ressources de la famille. Des plafonds à ne pas dépasser sont ainsi déterminés.

Pour l'année universitaire 2023-2024, l'avis d'imposition 2022 portant sur les revenus de 2021 est pris en compte. Outre les revenus, le nombre d'enfants à charge et l'éloignement du lieu d'études entrent en compte. Des points de charge sont ainsi fixés et déterminent le plafond de ressources à ne pas excéder.

Si votre lieu d'études est situé entre 30 et 249 km de votre domicile : 1 point

Si votre lieu d'études est situé entre 250 et 3499 km de votre domicile : 2 points

Si votre lieu d'études est situé entre 3500 et 12999 km de votre domicile : 3 points

Si votre lieu d'études est situé à plus de 13 000km de votre domicile : 4 points

Pour chaque autre enfant à charge : 2 points

Pour chaque autre enfant à charge, étudiant, en alternance ou formation initiale : 4 points

Les plafonds de ressources en fonction du nombre de points de charge, pour l'année universitaire 2023-2024, ont été dévoilés :

Points de charge échelon 0 bis échelon 1 échelon 2 échelon 3 échelon 4 échelon 5 échelon 6 échelon 7 0 35 086€ 23 850€ 19 281€ 17 034€ 14 829€ 12 667€ 7 992€ 265€ 1 38 966€ 26 500€ 21 423€ 18 921€ 16 472€ 14 077€ 8 872€ 530€ 2 42 877€ 29 150€ 23 564€ 20 818€ 18 126€ 15 476€ 9 773€ 795€ 3 46 767€ 31 800€ 25 705€ 22 716€ 19 758€ 16 875€ 10 653€ 1 060€ 4 50 668€ 34 450€ 27 846€ 24 603€ 21 412€ 18 285€ 11 533€ 1 325€ 5 54 569€ 37 111€ 29 998€ 26 500€ 23 066€ 19 695€ 12 434€ 1 590€ 6 58 459€ 39 761€ 32 139€ 28 376€ 24 709€ 21 105€ 13 324€ 1 855€ 7 62 360€ 42 411€ 34 280€ 30 274€ 26 352€ 22 514€ 14 215€ 2 120€ 8 66 261€ 45 061€ 36 422€ 32 171€ 28 005€ 23 914€ 15 094€ 2 385€ 9 70 151€ 47 700€ 38 563€ 34 058€ 29 648€ 25 323€ 15 985€ 2 650€ 10 74 052€ 50 361€ 40 704€ 35 955€ 31 291€ 26 733€ 16 865€ 2 915€ 11 77 952€ 53 011€ 42 835€ 37 853€ 32 955€ 28 132€ 17 755€ 3 180€ 12 81 843€ 55 650€ 44 976€ 39 739€ 34 588€ 29 542€ 18 645€ 3 445€ 13 85 743€ 58 300€ 47 117€ 41 637€ 36 231€ 30 952€ 19 525€ 3 710€ 14 89 634€ 60 971€ 49 269€ 43 513€ 37 895€ 32 362€ 20 426€ 3 975€ 15 93 545€ 63 611€ 51 410€ 45 410€ 39 538€ 33 772€ 21 317€ 4 240€ 16 97 435€ 66 261€ 53 551€ 47 308€ 41 170€ 35 181€ 22 196€ 4 505€ 17 101 347€ 68 911€ 55 692€ 49 195€ 42 824€ 36 581€ 23 087€ 4 770€

Un simulateur est disponible afin d'estimer le montant de la bourse d'étudiant. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site du Crous à l'adresse suivante : https://simulateur.lescrous.fr/. Vous devez y indiquer les revenus de la famille, ainsi que le nombre d'enfants à charge. Vous devez aussi spécifier la distance entre votre domicile et votre lieu d'études.

Oui, mais. En soit la date limite pour formuler une demande de bourse auprès du Crous était fixée bien avant l'été puisque l'échéance avait été établie au 31 mai 2023. Cependant, le ministère de l'Education nationale précise que le dossier peut encore être constitué "mais le paiement de la bourse pourra de ce fait connaître un délai, et ne s'effectuera que lorsque votre dossier sera complet, avec notamment le certificat de scolarité fourni par l'établissement."

Pour obtenir une bourse d'étudiant pour la rentrée 2023-2024, il faut remplir un dossier social étudiant (DSE), via le site messervices.etudiant.gouv.fr avec les différents justificatifs (avis d'imposition, certificat de scolarité, etc…). Avant de commencer la saisie, pensez à préparer l'avis fiscal 2022 sur les revenus 2021 de la famille. A noter : si vous utilisez Parcoursup, pensez à créer votre compte Parcoursup en amont avant de faire votre DSE. Vous vous interrogez sur les justificatifs à fournir ? On vous les résume :

La copie de ou des avis fiscaux de vos parents, ainsi que le jugement de séparation si vos parents sont séparés

Votre propre avis fiscal si vous l'avez. "Si vous êtes marié(e) ou pacsé(e), le revenu du couple doit être supérieur ou égal à 90% du SMIC pour qu'il soit pris en compte", précise-t-on.

La copie de vos justificatifs de scolarité

Une fois l'intégralité des démarches effectuées, vous devez obtenir un récapitulatif avec, le cas échéant, les pièces manquantes. "Le Crous de l'académie où vous faites actuellement vos études sera votre interlocuteur unique durant l'instruction de votre dossier, même si vous souhaitez étudier dans une autre académie", peut-on lire.

La date du premier versement de la bourse d'étudiant intervient le 30 août, à condition que votre Dossier social étudiant et toutes les formalités soient finalisés avant le 25 août. Pour les mois qui suivent, les Crous effectuent "la mise en paiement "à date", c'est-à-dire avant le 5 du mois. Vous devez en général compter cinq à dix jours pour que le versement soit bien effectif sur votre compte bancaire.