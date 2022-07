"Allocation de rentrée scolaire : tout ce qu'il faut savoir sur la prime de rentrée 2022"

ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE 2022. Versée par la CAF, l'allocation de rentrée scolaire, sorte de prime de rentrée 2022, voit son montant être légèrement augmenté cette année. A quelle date intervient le versement, quelles sont les conditions pour en bénéficier et son montant ? On vous dit tout !

[Mis à jour le 1er juillet 2022 à 09h43] Par rapport à la prime de rentrée versée l'an dernier, l'allocation de rentrée scolaire voit son montant être augmenté en 2022 : +1,8% de hausse pour les bénéficiaires de ce dispositif, si l'on en suit les montants annoncés avant le début de l'été sur le site service-public.fr. Le montant est ainsi de 376,98 euros pour un enfant âgé entre 6 et 11 ans ou moins âgé mais faisant son entrée en CP à la rentrée 2022.

Ce montant sera-t-il modifié prochainement ? Rien ne l'indique alors que de nombreuses revalorisations ont été annoncées au 1er juillet (retraite, point d'indice des fonctionnaires, APL, AAH...). La FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves), l'appelle de ses voeux et tire la sonnette d'alarme. Interrogé par France Info fin juin, Eric Labastie, secrétaire général de la FCPE, demandait ainsi une augmentation de cette sorte de prime de rentrée scolaire, une revalorisation "en lien avec l'inflation", jugée "nécessaire et indispensable". Selon lui, les familles peuvent s'attendre à une rentrée difficile. Eric Labastie alerte ainsi sur des augmentations "de 10% à 40% selon les fournitures", et de "5% à 10% sur la restauration scolaire".

Un versement avancé à juillet ?

Face à cette flambée des prix, la FCPE demande aussi un versement anticipé "pour qu'il soit le plus adapté possible et que les achats se fassent au plus tôt" afin de contrer l'augmentation attendue en septembre. Pour le secrétaire général de l'organisation un versement idéal serait "au début du mois de juillet pour que les familles puissent construire leur budget". S'il n'existe pas de date officielle à proprement parler, l'allocation de rentrée scolaire arrive généralement sur les comptes des bénéficiaires autour de la mi-août.

Pour rappel, l'allocation de rentrée scolaire est une prestation sociale de la Caisse des allocations familiales (CAF), versée quelques semaines avant la rentrée, sous conditions de ressources. Tous les ménages ayant des enfants scolarisés n'en bénéficient donc pas et les critères pour en bénéficier sont stricts puisque dépendant des revenus enregistrés. Pour l'allocation de rentrée scolaire 2022, les revenus nets de l'année 2020 sont pris en compte. Plafond, conditions, montant, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'allocation de rentrée scolaire 2022.

L'allocation de rentrée scolaire, sorte de prime de rentrée, est versée par la CAF aux bénéficiaires quelques jours avant la rentrée scolaire. Celle-ci étant fixée officiellement en 2022 au 1er septembre 2022, le versement de l'allocation de rentrée scolaire devrait intervenir deux semaines avant, sans doute autour du 15 août. L'an dernier, cette prime de rentrée avait été versé le 17 août en France métropolitaine, le 3 août à la Réunion et à Mayotte où la rentrée scolaire intervient plus tôt.

Quel est le montant de l'allocation de rentrée scolaire 2022 ?

Les montants de l'allocation de rentrée scolaire diffèrent en fonction de l'âge de l'enfant. Trois montants correspondant à trois tranches d'âge ont été définis par la CAF. Chaque année, ils font l'objet d'une revalorisation. Voici celle qui a été actée pour cette rentrée 2022 :

De 6 à 10 ans : 376,98 euros.

De 11 à 14 ans : 397,78 euros.

De 15 à 18 ans : 411,56 euros.

Pour qui est versée l'allocation de rentrée scolaire ? Le plafond de ressources

Pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaires, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser un plafond. La CAF n'étudie pas les revenus de l'année en cours, mais ceux remontant à deux ans, en fonction de votre situation familiale au 31 juillet. Voici le barème qui s'appliquera en cette année 2022, et se basant sur vos revenus de l'année 2020 :

Pour un foyer avec 1 enfant à charge : 25 370 euros

2 enfants à charge : 31 225 euros

3 enfants à charge : 37 080 euros

Par enfant supplémentaire à charge : 5 852 euros

Quelles sont les conditions pour percevoir l'allocation de rentrée scolaire ?

Pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire de la CAF, vous devez remplir un certain nombre de conditions. Linternaute.com vous les résume en trois points clés :

Vos revenus ne doivent pas dépasser un plafond (lire plus haut), déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge.

(lire plus haut), déterminé en fonction du nombre d'enfants à charge. Votre enfant doit être âgé entre 6 et 18 ans.

L'enfant doit également être scolarisé dans un établissement public ou privé. Oubliez la prime de rentrée si vous avez opté pour l'instruction à domicile. Sachez toutefois que l des cours via un organisme à distance comme le Cned. Votre enfant a moins de 18 ans et il est en 'allocation peut être accordée lorsque l'enfant suit. Votre enfant a moins de 18 ans et il est en apprentissage ? Vous pouvez toucher l'ARS, à condition que sa rémunération ne dépasse pas 55% du Smic.

Si vous ne remplissez pas les conditions de revenus de l'allocation de rentrée scolaire, autrement dit que vos ressources dépassent légèrement les plafonds énoncés plus haut, la Caf peut verser une partie de la prime de rentrée. On parle alors d'allocation de rentrée scolaire différentielle. La Caf peut consentir à verser l'allocation de rentrée, à condition que les ressources soient inférieures "au cumul entre le plafond de l'ARS et le montant de cette aide pour l'enfant", nous avait-on précisé. En revanche, le foyer ne perçoit donc qu'une partie de cette aide financière.

Jusqu'à quel âge peut-on bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire ? Et après 18 ans ?

L'allocation de rentrée scolaire concerne les familles dont les enfants sont âgés de 6 à 18 ans. "Ainsi, pour la rentrée scolaire 2022, l'enfant doit être né entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 (inclus)", précise le service public sur son site internet. Vous ne pouvez pas percevoir l'allocation de rentrée scolaire si votre enfant est âgé de plus de 18 ans et toujours scolarisé au lycée. Il faudra alors vous tourner vers la bourse de lycée si ce n'est pas déjà fait. Même son de cloche si votre enfant est en école maternelle : vous n'avez pas droit à l'allocation de rentrée scolaire.

En garde alternée, puis-je bénéficier de la prime de rentrée scolaire ?

Votre enfant est âgé de 6 à 18 ans, vous remplissez les conditions mentionnées précédemment, mais vous êtes séparé du père ou de la mère de votre enfant ? L'allocation de rentrée scolaire ne peut être partagée entre les deux parents. L'aide financière est accordée au premier d'entre eux qui fait la demande auprès de la Caf, et en totalité, pour la rentrée scolaire à venir. Elle est donc versée, comme pour n'importe quel allocataire, à la mi-août. S'il n'y a pas de garde alternée, la prime de rentrée est accordée au parent chez qui l'enfant vit la semaine. L'autre parent ne peut pas percevoir l'aide.

Le site de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA) donne accès à un simulateur, ici. Vous devez indiquer le montant des revenus de votre foyer, ainsi que le nombre d'enfants à charge et leurs dates de naissance respectives. Vous obtiendrez alors une estimation du montant de votre allocation de rentrée scolaire.

Quelles sont les démarches pour obtenir l'allocation de rentrée scolaire ?

Les démarches pour faire une demande d'allocation de rentrée scolaire dépendent de votre situation et de l'âge de votre enfant. Dans certains cas, vous n'avez aucune démarche préalable à réaliser, la Caf se charge du versement de manière automatique. Voici les situations qui peuvent se présenter :